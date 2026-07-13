Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

“Os campeões da Europa são os favoritos”... Deschamps aposta na Espanha como vencedora!

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
D. Deschamps
França
Espanha
EUA

Guerra psicológica

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, afirmou que a Espanha é a principal favorita ao título da Copa do Mundo de 2026, em uma tentativa clara de transferir a pressão para o time adversário antes do aguardado confronto nas semifinais entre as duas equipes.

As duas seleções se enfrentam amanhã, terça-feira, em Atlanta, na primeira partida das semifinais da Copa do Mundo da América do Norte, em meio a grande expectativa mundial.

Deschamps disse em declarações ao canal espanhol “Movistar”: “Conhecemos bem a Espanha; eles são os atuais campeões europeus, e também jogamos contra eles no verão passado nas semifinais da Liga das Nações. Fomos considerados os favoritos antes da Copa do Mundo, mas a Espanha é a favorita”.

O técnico francês acrescentou, em uma clássica jogada psicológica antes de grandes partidas: “Isso coloca mais pressão sobre eles por tudo o que conquistaram, apesar de terem perdido a final para a Portugal na Liga das Nações, mas eles são uma equipe muito boa, com muitos pontos fortes”.

Deschamps elogiou o nível alcançado pela competição, dizendo: “Acima de tudo, é a primeira partida de semifinal da Copa do Mundo, e o nível está realmente muito alto”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google