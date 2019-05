Os brasileiros que estarão em campo na decisão da Liga dos Campeões

Veja os jogadores de Liverpool e Tottenham que estão na final e ainda sonham com o título

Valendo o título da Liga dos Campeões, e entram em campo neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, com quatro jogadores brasileiros no gramado.

Destes atletas, nenhum, até o momento, conquistou o torneio continental. Vale lembrar, porém, que Roberto Firmino é atual vice-campeão da competição pelo Liverpool após perder o título para o na temporada passada.

Outro destaque importante é que, dos nomes presentes na final, dois deles fazem parte da Seleção Brasileira convocada para a Copa América, que será disputada entre os dias 7 de junho e 14 de julho.

LIVERPOOL

ALISSON



Foto: Getty Images

Contratato para substituir o alemão Karius e menos vazado na posição logo na estreia da Premier League, tendo conquistado a Luva de Ouro, Alisson busca coroar a temporada encerrando um jejum de 14 anos do Liverpool e se tornando o terceiro goleiro do a conquistar a Orelhuda.

FABINHO



Foto: Getty Images

Fabinho desembarcou na em junho de 2018 e a adaptação do jogo imposto por Klopp demorou um pouco. No entanto, atualmente, o brasileiro é o jogador que comanda o meio-campo da equipe, além de ser o segundo jogador dos Reds que mais desarma na temporada (2,1 por jogo) e também o meia que mais toca na bola (57,5 por partida).

Realizando uma grande temporada, o atleta não escondeu a sua decepção quando foi questionado sobre a convocação para a . Na ocasião, o técnico Tite acabou excluindo o jogador do torneio que será realizado no Brasil.

"Por estar presente nas convocações anteriores e pela temporada que venho fazendo, esperava estar na lista para a Copa América. O treinador disse que tinha três opções e escolheu duas. Não tenho o que falar. É continuar trabalhando.", disse.

ROBERTO FIRMINO



Foto: Getty Images

Há três jogos sem poder contar com Roberto Firmino, em função de uma lesão na virilha, o técnico Jurgen Klopp garantiu o retorno do atacante na final da Liga dos Campeões.

A última aparição foi diante do , no Camp Nou, ainda no primeiro duelo das semifinais do torneio continental, que terminou 3 a 0 para os catalães. Sendo assim, o camisa nove perdeu os três jogos seguintes: a histórica partida de volta contra o Barça, em Anfield; e contra e , pelas duas últimas da Premier League.

Na atual temporada, o jogador de 27 anos disputou 47 partidas, com 16 gols marcados e oito assistências.

TOTTENHAM

LUCAS MOURA



Foto: Getty Images

Depois de marcar os três gols da virada da equipe sobre o , em Amsterdã, e garantir a classificação do Tottenham para a final da Liga dos Campeões, o brasileiro vive um conto de fadas nos Spurs.

Até o momento, Lucas disputou 48 partidas, marcando 15 gols e dando duas assistências na temporada.