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Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding
Traduzido por

"Os bávaros já o quiseram antes": ex-estrela do Liverpool coloca em pauta uma saída espetacular para Florian Wirtz

Premier League
Liverpool
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F. Wirtz

Dietmar Hamann (53), ex-jogador da seleção alemã com passagens por Bayern de Munique e Liverpool, duvida cada vez mais de que a passagem de Florian Wirtz (23) pelos Reds vá se tornar uma história de sucesso. Ele também coloca em pauta uma transferência para o Bayern.

"Enquanto isso, até os ingleses perceberam que parece ter havido um grande mal-entendido no que aconteceu entre o Liverpool e Wirtz", disse Hamann na terça-feira. "Se isso continuar assim em Liverpool, consigo imaginar que em algum momento o freio de emergência será puxado."

Wirtz chegou no verão de 2025 a Anfield Road vindo do Bayer Leverkusen por aquela que era então a taxa de transferência recorde de 125 milhões de euros. Lá, porém, o meia ofensivo ficou abaixo das altas expectativas em meio a um contexto geralmente conturbado. Também na nova temporada o talentoso camisa 10 raramente brilha (uma assistência em seis jogos), motivo pelo qual as críticas a ele aumentam cada vez mais.

Hamann também é crítico em sua avaliação. Ele vê "um jogador que custou muito dinheiro, que jogou mal no ano passado e que começou mal de novo neste ano". De um atleta na faixa de preço de Wirtz, espera-se justamente "que você faça a diferença no terço final. Ele faz isso muito raramente. No ano passado, talvez tenha feito isso em um punhado de jogos, e neste ano ainda não fez nenhuma vez."

Hamann, que jogou em Liverpool de 1999 a 2006 e conquistou com o tradicional clube, entre outros títulos, a Champions League e a Copa da Uefa, está cético de que Wirtz ainda consiga dar a volta por cima: "Muitos disseram: 'Deem tempo a ele.' Mas ele já teve um ano de tempo. Que ele precise de dois ou três meses porque o futebol é diferente, tudo bem. Mas ele está agora na segunda temporada, até aqui não melhorou e, por isso, me falta um pouco de imaginação para entender por que isso deveria melhorar agora depois de 14 ou 15 meses."

De toda forma, Wirtz já não conta mais com a benevolência, caso é que alguma vez tenha tido isso na Inglaterra. Hamann lembrou a situação especial em Liverpool há pouco mais de um ano: "Quando ele foi para lá, pouco antes houve a morte de Diogo Jota. Isso significa que também havia circunstâncias muito infelizes quando ele chegou lá. Ninguém sabe tudo isso de antemão. No geral, porém, é preciso dizer que, ao longo desses 15 meses, foi simplesmente muito pouco. Como eu disse: em Liverpool, as vozes estão ficando mais altas de que, se isso continuar assim, será preciso encontrar uma solução."

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Até quando Florian Wirtz ainda tem contrato com o Liverpool?

Hamann também sabe como essa solução poderia ser: "O Bayern já o queria antes... Se eles tiverem o dinheiro e se ainda o quiserem, quem sabe!"

O recordista alemão também se empenhou intensamente por Wirtz na primavera de 2025, mas ele decidiu se transferir para o Liverpool. Lá, ele tem contrato até 2030.

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