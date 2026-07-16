Os bastidores revelam... Os jogadores da Inglaterra ficaram chocados com as decisões de Tuchel!

Os jogadores da seleção da Inglaterra ficaram surpresos com as decisões táticas tomadas pelo técnico alemão Thomas Tuchel após a vantagem sobre a Argentina (1 a 0) na semifinal da Copa do Mundo, segundo reportagem da imprensa inglesa.

Após o gol de Anthony Gordon aos 55 minutos, que deu à Inglaterra a vantagem de 1 a 0, Tuchel decidiu mudar para uma defesa com cinco jogadores, tirando o próprio Gordon e colocando o zagueiro Ezri Konsa aos 72 minutos, reforçando ainda mais a defesa com as entradas de Dan Burn e Nico Auréli.

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Essas mudanças defensivas fizeram com que a Inglaterra recuasse completamente e perdesse o controle da partida.

Após o gol de Gordon, a posse de bola da Inglaterra não passou de 12%, e a equipe sucumbiu aos repetidos ataques da Argentina, antes que esta marcasse dois gols nos acréscimos (Enzo Fernández e, em seguida, Lautaro Martínez) para se classificar para a final.

De acordo com fontes dentro da delegação inglesa, o jornal britânico “Daily Telegraph” informou que os jogadores ficaram “surpresos” e “insatisfeitos” com a mudança precoce para o jogo defensivo, especialmente porque a equipe estava em uma posição forte e poderia ter continuado pressionando em vez de recuar.

Por outro lado, Tuchel defendeu suas decisões após a partida, afirmando que “não se arrepende” delas, explicando que mudou para uma defesa com cinco jogadores para fechar os espaços e enfrentar os muitos cruzamentos que a Argentina estava lançando.

No entanto, muitos jogadores e especialistas consideraram que a decisão foi extremamente negativa e contribuiu diretamente para a derrota, e que a Inglaterra “entregou a iniciativa” à Argentina depois de estar em posição de domínio.