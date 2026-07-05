Os bastidores do NY Times: Trump ligou para Infantino para pedir que a suspensão de Balogun fosse revogada

A Fifa decidiu suspender a punição imposta ao atacante dos EUA, Folarin Balogun, que recebeu cartão vermelho direto após a intervenção do VAR na partida das oitavas de final contra a Bósnia. Agora, o New York Times revela que a decisão de “reabilitar” o atacante, permitindo-lhe assim entrar em campo amanhã à noite contra a Bélgica nas oitavas de final, teria ocorrido após um telefonema de Trump para Infantino. A notícia teria sido relatada por três pessoas a par da conversa.
A FIFA NÃO COMENTA – Ainda segundo o *New York Times*, o caso se inseria, além disso, no contexto das tentativas, levadas adiante há anos por Infantino, de cair nas graças de Trump. No ano passado, a FIFA instituiu e concedeu a Trump o “Prêmio da Paz da FIFA”, justamente enquanto o presidente conduzia uma campanha pública – que acabou se revelando infrutífera – para obter o Prêmio Nobel da Paz. A FIFA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pelo jornal norte-americano.