Jorge Mendes, empresário de vários jogadores do Barcelona, realizou uma reunião com Joan Laporta, presidente do clube catalão, para discutir alguns assuntos relacionados à equipe.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, citando fontes próximas ao Barcelona, a reunião não tinha o objetivo de tratar de quaisquer assuntos relacionados às próximas janelas de transferências, isso poucos dias após o encerramento da janela de transferências de verão.

Depois de finalizada em definitivo a transferência de João Cancelo para o Barcelona por três temporadas, no fim de agosto, a última operação concluída foi a saída do meio-campista Marc Casadó por empréstimo ao Deportivo La Coruña até o fim da temporada atual.

O lateral-esquerdo Alejandro Baldé, um dos formados na academia do clube, tem despertado grande interesse nos últimos dias devido à redução de seu papel na equipe de Hansi Flick, além de ser um dos jogadores representados por Mendes. No entanto, apesar das notícias que circulam sobre o interesse do Liverpool em contratá-lo, não há movimentações previstas no momento.

Ainda faltam vários meses para a próxima janela de transferências, e não estava previsto que, durante essa reunião entre o clube e o empresário dos jogadores, se discutissem quaisquer hipóteses. Caso seja necessário, haverá tempo posteriormente para tratar do assunto.

Por outro lado, não se pode ignorar que o principal jogador de Mendes no Barcelona é Lamine Yamal, faltando 42 dias para o anúncio do vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2026.

No momento, o que é certo e claramente anunciado é que o Barcelona, por meio de seus dirigentes oficiais, apoiou a candidatura do jogador que veste a camisa número 10 do Barcelona ao prêmio da France Football.

Esse apoio foi declarado sucessivamente pelo presidente do clube, Joan Laporta, pelo técnico Hansi Flick, pelo diretor esportivo Deco e pelo vice-presidente Rafael Yuste.

As figuras de destaque na diretoria do Barcelona demonstraram seu apoio ao craque mundial formado na academia de La Masia, após a confirmação de sua presença na lista dos 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro, uma lista que registrou, de forma surpreendente, a ausência de Raphinha Dias e Pedri González.

Antes disso, o Real Madrid já havia anunciado, por meio de seu técnico José Mourinho, considerado uma voz autorizada do clube, seu apoio à escolha de seu atacante Kylian Mbappé para vencer o prêmio Bola de Ouro.



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