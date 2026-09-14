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Hussein Hamdy

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Os bastidores da reunião entre Laporta e Mendes: o craque do Barcelona vai se transferir para o Liverpool?

Barcelona
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L. Yamal
A. Balde
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A disputa pela Bola de Ouro se aproxima no horizonte

Jorge Mendes, empresário de vários jogadores do Barcelona, realizou uma reunião com Joan Laporta, presidente do clube catalão, para discutir alguns assuntos relacionados à equipe.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, citando fontes próximas ao Barcelona, a reunião não tinha o objetivo de tratar de quaisquer assuntos relacionados às próximas janelas de transferências, isso poucos dias após o encerramento da janela de transferências de verão.

Depois de finalizada em definitivo a transferência de João Cancelo para o Barcelona por três temporadas, no fim de agosto, a última operação concluída foi a saída do meio-campista Marc Casadó por empréstimo ao Deportivo La Coruña até o fim da temporada atual.

O lateral-esquerdo Alejandro Baldé, um dos formados na academia do clube, tem despertado grande interesse nos últimos dias devido à redução de seu papel na equipe de Hansi Flick, além de ser um dos jogadores representados por Mendes. No entanto, apesar das notícias que circulam sobre o interesse do Liverpool em contratá-lo, não há movimentações previstas no momento.

Ainda faltam vários meses para a próxima janela de transferências, e não estava previsto que, durante essa reunião entre o clube e o empresário dos jogadores, se discutissem quaisquer hipóteses. Caso seja necessário, haverá tempo posteriormente para tratar do assunto.

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Por outro lado, não se pode ignorar que o principal jogador de Mendes no Barcelona é Lamine Yamal, faltando 42 dias para o anúncio do vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2026.

No momento, o que é certo e claramente anunciado é que o Barcelona, por meio de seus dirigentes oficiais, apoiou a candidatura do jogador que veste a camisa número 10 do Barcelona ao prêmio da France Football.

Esse apoio foi declarado sucessivamente pelo presidente do clube, Joan Laporta, pelo técnico Hansi Flick, pelo diretor esportivo Deco e pelo vice-presidente Rafael Yuste.

As figuras de destaque na diretoria do Barcelona demonstraram seu apoio ao craque mundial formado na academia de La Masia, após a confirmação de sua presença na lista dos 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro, uma lista que registrou, de forma surpreendente, a ausência de Raphinha Dias e Pedri González.

Antes disso, o Real Madrid já havia anunciado, por meio de seu técnico José Mourinho, considerado uma voz autorizada do clube, seu apoio à escolha de seu atacante Kylian Mbappé para vencer o prêmio Bola de Ouro.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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