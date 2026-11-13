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A derrota da seleção da França para a Itália por 3 a 1, na quinta-feira, pela Liga das Nações da Europa, não foi apenas um tropeço dentro de campo para Zinedine Zidane e seus jogadores, já que as horas que se seguiram à partida revelaram um clima de frustração dentro do grupo da França, aliado a alguns problemas logísticos que aumentaram as complicações da noite em Milão.

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E apesar do empenho dos jogadores da seleção francesa e da comissão técnica em não tratar a derrota como uma crise, o clima nos bastidores do estádio San Siro refletiu o tamanho do incômodo com o primeiro revés na era Zidane.

Segundo a rede RMC francesa, os sinais de frustração ficaram claros em alguns jogadores após a partida, já que vários integrantes da seleção deixaram o vestiário de cabeça baixa, enquanto Malo Gusto parecia profundamente afetado por sua atuação durante o jogo.

Ryan Cherki também apareceu irritado e com o semblante carrancudo, em continuidade a algumas tensões que surgiram ao longo da partida, entre elas um desentendimento com seu companheiro Bradley Barcola no fim do primeiro tempo, no período em que a seleção italiana começou a retomar as rédeas da iniciativa após conseguir o empate.

Assim, a delegação da França deixou a cidade de Milão carregando muitos pontos de interrogação, antes de voltar rapidamente as atenções para o confronto com a Turquia, no domingo, em Bordeaux, onde o empate será suficiente para garantir a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa.

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Ausência de Upamecano e lesão preocupante de Doué

Zidane não contará na próxima partida com os serviços de Dayot Upamecano, que recebeu autorização para voltar a Munique "por motivos pessoais".

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Embora o zagueiro do Bayern de Munique não estivesse em seus melhores dias durante o confronto com a Itália, sua saída repentina representa uma nova ausência que Zidane terá de administrar, diante de uma longa lista de desfalques que atingiu a seleção francesa.

Zidane havia descrito a quantidade de ausências antes da partida como algo "terrível para o treinador", em referência ao tamanho das dificuldades que enfrentou antes do confronto com a Itália.

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Por outro lado, as atenções também se concentram no estado de Désiré Doué, após o atacante do Paris Saint-Germain receber uma forte cotovelada de Davide Frattesi durante a partida, o que provocou um sangramento na boca e o deslocamento de um de seus dentes.

Doué demonstrou sua irritação, especialmente pelo fato de Frattesi não ter recebido nenhum cartão pelo lance, antes de a equipe médica da seleção francesa cuidar de sua lesão ao fim da partida.

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O departamento médico da seleção da França esclareceu que o estado do jogador é bom, indicando que o dente "foi fixado" e que Doué passará por um exame com um dentista no meio-dia de sexta-feira.

Zidane protege seus jogadores diante da imprensa

Nesse clima, a seleção francesa espera recuperar Kylian Mbappé para o ataque diante da Turquia.

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O capitão da seleção havia ficado de fora da lista da partida por sentir dores na coxa, mas permaneceu no banco de reservas durante o confronto com a Itália, enquanto Zidane demonstrou otimismo quanto à possibilidade de o atacante do Real Madrid participar da próxima partida.

Durante sua entrevista coletiva após a partida, Zidane evitou fazer qualquer crítica pública aos seus jogadores, preferindo proteger o grupo e ressaltar os aspectos positivos apesar da derrota.

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O treinador francês defendeu especificamente Malo Gusto e se recusou a entrar em críticas à atuação dos laterais, além de destacar os aspectos positivos na atuação de Michael Olise.

Quando questionado se a seleção sentiu falta de um líder dentro de campo, respondeu que não, e também rejeitou a ideia de que seus jogadores falharam em demonstrar força e personalidade durante a partida.

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Os próprios jogadores adotaram a mesma postura, já que Adrien Rabiot e Lucas Da Cunha ressaltaram a necessidade de encarar a derrota como parte de um processo de aprendizado e de focar rapidamente na próxima partida.

Rabiot: a pouca experiência explica parte do que aconteceu

Os jogadores da França entendem que as circunstâncias da partida não devem ser dissociadas do tamanho das ausências que atingiram o time, além do fato de Zidane recorrer a um grande número de jovens com pouca experiência internacional.

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Rabiot disse após a partida que Zidane escalou muitos jogadores jovens com menos experiência, acrescentando que a natureza do futebol faz com que isso seja capaz de explicar algumas das coisas que aconteceram diante da Itália.

O objetivo dentro do grupo da França no momento consiste em não exagerar na reação e em não considerar a derrota um motivo para rever tudo, mas sim analisar os erros que apareceram na partida.

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Zidane, de acordo com o relatório, coloca diante de si dois eixos principais: a fragilidade defensiva que surgiu em vários períodos do jogo e a queda gradual da organização coletiva com o passar da partida.

Problemas logísticos aumentam a tensão nos bastidores

Os problemas que acompanharam a viagem da França à Itália não se restringiram ao lado técnico, já que a viagem também teve algumas complicações relacionadas ao deslocamento aéreo das famílias dos jogadores, o que causou incômodo a vários integrantes da seleção.

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Uma reunião logística havia sido realizada no domingo dentro da Federação Francesa de Futebol para garantir a prontidão dos preparativos e evitar a repetição dos erros ocorridos durante a convocação anterior, mas alguns problemas voltaram a surgir durante a viagem a Milão.

Segundo o relatório, alguns membros da comissão técnica voltaram a expressar seu descontentamento com o trabalho do diretor da equipe, Laurent Georges, o que chegou aos ouvidos deste último e levou ao aumento da tensão no clima da concentração.

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Além disso, o responsável pelos equipamentos, Bastien Giray, ainda está de licença médica.