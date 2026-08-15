O Paris Saint-Germain, da França, decidiu encerrar o processo de contratação do japonês Zion Suzuki, goleiro do Parma, da Itália, depois que o negócio havia chegado a estágios avançados, antes de travar de forma repentina por causa de exigências financeiras dos representantes do jogador.

O jornal "L'Équipe" francês noticiou, neste sábado, que o Saint-Germain havia chegado a um acordo total com o Parma e com o entorno de Suzuki, em um negócio avaliado em cerca de 35 milhões de euros, mas decidiu recuar depois que as exigências financeiras dos representantes do goleiro subiram de forma considerável, nas últimas horas.

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O Paris havia colocado Suzuki entre seus principais alvos, após a vitória sobre o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da Europa. O acordo inicial previa que os agentes de Suzuki recebessem uma comissão tradicional, de 10% do salário anual que seria pago pelo Paris Saint-Germain, além de um percentual sobre o valor da transferência a ser acordado com o Parma.

Nos últimos dois dias, os dirigentes do clube francês tentaram entrar em contato diretamente com Suzuki para esclarecer a situação, mas os conselheiros do jogador o impediram de atender às ligações do campeão da Europa.

Segundo o "L'Équipe", os representantes do goleiro exigiram uma nova comissão muito mais alta, chegando a cerca de 3 milhões de euros, o que o Paris Saint-Germain considerou um pedido ilegal que representa uma chantagem e uma pressão inaceitável.

Diante desses acontecimentos, o PSG tomou uma decisão rápida de encerrar as negociações e fechar o processo, em meio a uma postura clara dentro do clube: "Não vamos ceder às pressões".