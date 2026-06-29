Os bastidores da negociação decisiva sobre O’Lisi... Presidente do Bayern: Pérez não precisa se dar ao trabalho de tentar

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, declarou categoricamente que Michael Olise não está à venda, em meio à contínua polêmica sobre o futuro do jogador e ao interesse do Real Madrid em contratá-lo.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, havia prometido aos torcedores do clube uma transação recorde, que seria a mais cara da história do Real Madrid, no valor de 150 milhões de euros, o que levou as especulações a se concentrarem fortemente em Oliessi e em Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.

Essas especulações incomodaram o Bayern e o Atlético, já que ambos se mantêm firmes em relação aos seus craques, enquanto a torcida do Real espera ansiosamente para ver o que o presidente do clube fará para cumprir sua promessa.

Em resposta contundente às especulações da mídia sobre o futuro do ponta francês, Heiner declarou ao jornal alemão “Abendzeitung”: “Como já disse anteriormente, se o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estiver pensando em fazer uma oferta, pode poupar-se do trabalho de tentar. Não queremos vender Michael Oulissi”.

Heiner acrescentou: “Como Bayern de Munique, continuamos a ter um ótimo relacionamento com o Real Madrid. Eles entraram em contato comigo para confirmar, em primeiro lugar, que não mantêm absolutamente nenhum contato com Oliessi e, em segundo lugar, que não querem essas especulações contínuas na mídia”.

Quando questionado sobre os planos do Bayern de Munique no mercado de transferências, Heiner disse que o clube está muito satisfeito com as contratações de Nathaniel Brown e Ismail Sibari, mas se absteve de comentar sobre outras possíveis negociações, acrescentando: “Ambos são jogadores muito bons, mas tenho certeza de que vocês entendem que não vou comentar sobre possíveis transferências. Temos um elenco muito bom, sem dúvida. Por isso, se fizermos contratações, serão apenas reforços direcionados, seja no ataque ou na defesa”.

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