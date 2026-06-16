Os bastidores da demissão chocante de Al-Moushi: 8 jogadores prometeram apoiá-lo, mas depois o abandonaram!

A Federação Tunisina de Futebol demitiu o técnico francês de origem tunisina Sabri Lamouchi, poucas horas após a dura derrota por 5 a 1 para a Suécia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em uma decisão que encerrou uma curta passagem que havia começado no início deste ano, em meio a grandes esperanças de reconstruir a seleção.

De acordo com o que revelou o jornal francês “L’Équipe”, o dia da demissão foi marcado por caos e desorganização dentro do campo de treinamento da seleção na cidade mexicana de Monterrey.

O jornal explicou que a seleção tunisiana provocou a ira da Federação Internacional de Futebol (FIFA) antes da partida ao solicitar ingressos e vagas de estacionamento adicionais, enquanto Lamouchi foi alvo de insultos verbais por parte de alguns presentes nos assentos VIP atrás do banco de reservas durante o jogo.

O relatório acrescentou que o técnico de 54 anos voltou para o hotel em estado de choque, antes de ser surpreendido na manhã seguinte por um comunicado publicado na conta da Federação Tunisiana no Instagram anunciando sua saída “por mútuo acordo” e a nomeação de Moncef El-Kebir em seu lugar, apesar de nenhum acordo oficial ter sido assinado naquele momento.

O comunicado foi rapidamente excluído minutos depois, o que aumentou a confusão dentro da delegação.

O “L’Équipe” informou que oito jogadores titulares entraram em contato com Lemoshi, prometendo se retirar caso ele fosse demitido, mas não cumpriram sua promessa posteriormente.

Em meio a esse cenário conturbado, o presidente da Federação, Moez Nasri, assumiu a tarefa de comunicar ao técnico a decisão de demissão, antes de se dirigir rapidamente para negociar com o francês Hervé Renard para assumir o cargo.

O jornal indicou que Lamouchi assinou posteriormente o documento de rescisão do contrato em seu quarto de hotel, com a ajuda do secretário-geral da Federação, Walid Merdassi, no final de um dia que o jornal descreveu como “o pior de sua carreira”.

Em meio à frustração, o técnico recebeu um apoio inesperado do atacante francês André-Pierre Gignac, que mora em Monterrey, e que o convidou para passar a noite em sua casa, em um gesto humano que amenizou o peso de um dia que Lamouchi jamais esquecerá.