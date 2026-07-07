Os astros vão embora?.. Um choque enorme para os jogadores do Chelsea antes da nova temporada

Uma reportagem revelou um choque retumbante para os jogadores do Chelsea nesta nova temporada, o que provocou uma onda de indignação entre as estrelas dos Blues.

O jornal “AS” informou que o clima de tensão domina o vestiário do Chelsea devido a um problema financeiro que afeta diretamente os salários dos jogadores.

Independentemente da chegada de Xabi Alonso, o ex-jogador do Real Madrid enfrenta uma situação que causa grande preocupação entre os jogadores do clube londrino; alguns deles nem sequer estavam cientes dessa medida, que estava prevista em seus contratos e que pegou de surpresa todas as partes envolvidas.

Após a confirmação da ausência do Chelsea de todas as competições europeias, especialmente da Liga dos Campeões, a diretoria do clube incluiu uma cláusula nos contratos de vários jogadores que prevê uma redução significativa em seus salários caso o clube inglês não conseguisse se classificar para as competições da UEFA, o que de fato aconteceu.

Tudo isso ocorre após uma temporada desastrosa, marcada por decisões que levaram o time a terminar em décimo lugar na Premier League.

Os jogadores envolvidos já começaram a perceber a queda acentuada em seus salários, a ponto de os titulares da nova equipe de Xabi Alonso terem seus salários reduzidos pela metade ou até a um terço, passando de colher os frutos do estrelato para receber salários bons, mas muito inferiores ao que costumavam receber, considerando o mercado de transferências e sua relação específica com a Premier League e seus clubes.

Alguns representantes dos jogadores solicitaram ao Chelsea que revisasse o contrato assinado ou, em alternativa, incluísse uma cláusula de rescisão em cada contrato.

A resposta da diretoria do clube inglês demorou a chegar, e ela afirmou: “Está tudo bem, mas qualquer jogador que queira sair pagará, no mínimo, o valor que pagamos para contratá-lo”.

Além disso, no caso de Enzo Fernández, eles fixaram o valor da cláusula de rescisão em 120 milhões de euros, valor que o Chelsea pagou ao Benfica.

Palmer, Caicedo e João Pedro estão entre os jogadores afetados por essa cláusula em seus contratos.

De fato, para alguns deles, como o atacante inglês ou o próprio Enzo Fernández, já se fala em possíveis transferências.