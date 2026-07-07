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Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

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Os astros vão embora?.. Um choque enorme para os jogadores do Chelsea antes da nova temporada

Premier League
Chelsea
E. Fernandez
England
Argentina

Uma reportagem revelou um choque retumbante para os jogadores do Chelsea nesta nova temporada, o que provocou uma onda de indignação entre as estrelas dos Blues.

O jornal “AS” informou que o clima de tensão domina o vestiário do Chelsea devido a um problema financeiro que afeta diretamente os salários dos jogadores.

Independentemente da chegada de Xabi Alonso, o ex-jogador do Real Madrid enfrenta uma situação que causa grande preocupação entre os jogadores do clube londrino; alguns deles nem sequer estavam cientes dessa medida, que estava prevista em seus contratos e que pegou de surpresa todas as partes envolvidas.

Após a confirmação da ausência do Chelsea de todas as competições europeias, especialmente da Liga dos Campeões, a diretoria do clube incluiu uma cláusula nos contratos de vários jogadores que prevê uma redução significativa em seus salários caso o clube inglês não conseguisse se classificar para as competições da UEFA, o que de fato aconteceu.

 Tudo isso ocorre após uma temporada desastrosa, marcada por decisões que levaram o time a terminar em décimo lugar na Premier League.

Os jogadores envolvidos já começaram a perceber a queda acentuada em seus salários, a ponto de os titulares da nova equipe de Xabi Alonso terem seus salários reduzidos pela metade ou até a um terço, passando de colher os frutos do estrelato para receber salários bons, mas muito inferiores ao que costumavam receber, considerando o mercado de transferências e sua relação específica com a Premier League e seus clubes.

Alguns representantes dos jogadores solicitaram ao Chelsea que revisasse o contrato assinado ou, em alternativa, incluísse uma cláusula de rescisão em cada contrato.

 A resposta da diretoria do clube inglês demorou a chegar, e ela afirmou: “Está tudo bem, mas qualquer jogador que queira sair pagará, no mínimo, o valor que pagamos para contratá-lo”.

Além disso, no caso de Enzo Fernández, eles fixaram o valor da cláusula de rescisão em 120 milhões de euros, valor que o Chelsea pagou ao Benfica.

Palmer, Caicedo e João Pedro estão entre os jogadores afetados por essa cláusula em seus contratos.

 De fato, para alguns deles, como o atacante inglês ou o próprio Enzo Fernández, já se fala em possíveis transferências.

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