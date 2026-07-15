Os argentinos já mostram seu pior lado antes mesmo do início da semifinal da Copa do Mundo

Os torcedores argentinos em Atlanta não demoraram muito para acirrar os ânimos na semifinal da Copa do Mundo. Durante o hino nacional da Inglaterra, os argentinos gritaram em massa, fazendo com que os ingleses quase não fossem mais ouvidos.

No futebol, é costume que jogadores e torcedores demonstrem respeito pelo adversário durante o hino nacional. Esse momento simboliza o espírito esportivo e o reconhecimento: embora as equipes disputem a vitória em seguida, antes delas se reflete sobre o orgulho, a história e a identidade que ambos os países representam.

Os argentinos, em Atlanta, não queriam de forma alguma seguir essa regra não escrita. “Quem não pular é a favor da Inglaterra”, cantavam de forma um tanto provocativa no Mercedes-Benz Stadium. Ao final do hino inglês, ouviram-se assobios altos.

Os torcedores ingleses reagiram imediatamente, vaiando em massa durante o hino nacional argentino, mas a mídia inglesa deu grande destaque principalmente ao primeiro incidente. “Escandaloso”, diz a manchete do The Sun.

A atmosfera hostil nas arquibancadas se reflete diretamente no campo, onde, por enquanto, ocorre um confronto acirrado. Cabe ao árbitro Ismail Elfath manter a ordem.