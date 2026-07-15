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Siep Engelen

Traduzido por

Os argentinos já mostram seu pior lado antes mesmo do início da semifinal da Copa do Mundo

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo

Os torcedores argentinos em Atlanta não demoraram muito para acirrar os ânimos na semifinal da Copa do Mundo. Durante o hino nacional da Inglaterra, os argentinos gritaram em massa, fazendo com que os ingleses quase não fossem mais ouvidos. 

No futebol, é costume que jogadores e torcedores demonstrem respeito pelo adversário durante o hino nacional. Esse momento simboliza o espírito esportivo e o reconhecimento: embora as equipes disputem a vitória em seguida, antes delas se reflete sobre o orgulho, a história e a identidade que ambos os países representam. 

Os argentinos, em Atlanta, não queriam de forma alguma seguir essa regra não escrita. “Quem não pular é a favor da Inglaterra”, cantavam de forma um tanto provocativa no Mercedes-Benz Stadium. Ao final do hino inglês, ouviram-se assobios altos. 

Os torcedores ingleses reagiram imediatamente, vaiando em massa durante o hino nacional argentino, mas a mídia inglesa deu grande destaque principalmente ao primeiro incidente. “Escandaloso”, diz a manchete do The Sun

A atmosfera hostil nas arquibancadas se reflete diretamente no campo, onde, por enquanto, ocorre um confronto acirrado. Cabe ao árbitro Ismail Elfath manter a ordem.

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