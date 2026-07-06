Os apelos pela saída de Gianni Infantino são mais intensos do que nunca: veja como a FIFA pode destituí-lo

Devido ao enorme alvoroço em torno da “suspensão” da suspensão do atacante norte-americano Folarin Balogun, os apelos pela saída do presidente da FIFA, Gianni Infantino, estão mais fortes do que nunca. Não apenas os torcedores de futebol, mas também a UEFA e até mesmo o ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, se manifestaram veementemente sobre a situação atual. Mas até que ponto esse cenário é realista?

Embora as críticas a Infantino tenham se intensificado nos últimos anos, na prática é extremamente difícil destituir efetivamente o presidente da FIFA de seu cargo. O suíço foi eleito em 2016 e está atualmente em seu terceiro mandato, que se estende até 2027.

Formalmente, o poder está nas mãos do Congresso da FIFA, no qual todas as federações nacionais afiliadas têm direito a voto. Somente por meio desse congresso um presidente pode ser destituído, desde que uma maioria se volte contra ele. Esse órgão normalmente se reúne apenas uma vez por ano, embora, em casos excepcionais, possa ser convocada uma reunião extraordinária.

No papel, esse parece ser um processo claro, mas, na realidade, é bem mais complexo. Para uma mudança antecipada no poder, não basta apenas uma votação; é preciso também mobilizar apoio suficiente para que o assunto seja incluído na pauta.

O papel da UEFA, em particular, é considerado crucial nesse contexto. A federação europeia de futebol representa muitos países e campeonatos influentes, mas não dispõe de votos suficientes para forçar sozinha uma mudança de poder. Para isso, é necessário o apoio de outros continentes, como a África, a Ásia e a América do Sul.

É justamente aí que, segundo os críticos, reside o maior obstáculo. Muitas federações nacionais dependem financeiramente da FIFA, que distribui quantias consideráveis por meio de subsídios e programas de desenvolvimento. Essa dependência faz com que a lealdade ao presidente em exercício geralmente permaneça forte.

Uma eventual “coalizão” contra Infantino teria, portanto, que se formar não apenas no âmbito esportivo, mas sobretudo no político. Somente quando vários continentes se unirem e exercerem pressão conjunta é que surgirá uma chance realista de mudança na liderança da FIFA.

Por enquanto, porém, esse cenário ainda parece distante. Apesar das críticas crescentes e da recente polêmica em torno de Balogun, além do possível papel nefasto do presidente Donald Trump, Infantino ainda conta com apoio suficiente no mundo do futebol mundial para cumprir seu mandato até 2027 sem problemas.