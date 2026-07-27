Os adeptos do PSV estão muito preocupados com Alassane Pléa, como se depreende de uma seleção de reações nas redes sociais. O avançado francês não deixou boa impressão frente ao Villarreal (derrota por 3-1).

Pléa foi contratado no verão passado por três milhões de euros ao Borussia Mönchengladbach. No entanto, nas suas primeiras semanas em Eindhoven, tudo correu mal.

No jogo fora contra o FC Twente, o avançado sofreu uma grave lesão no joelho após um duelo com Robin Pröpper. Não voltou a jogar pelo emblema de Eindhoven no restante da temporada.

Nesta época, voltou a fazer toda a pré-temporada, mas os adeptos do PSV não estão entusiasmados com o seu rendimento, embora muitos considerem que ele não tem assim tanta culpa.

«Pléa nunca mais vai voltar ao seu antigo nível e isso não é vergonha nenhuma, tendo em conta a lesão e a sua idade (33). Acho que no PSV também sabem isso», escreveu alguém no X.

«Fiquei algo assustado com Pléa no jogo contra o Villarreal CF. Parecia sem liberdade, sem confiança, e ainda está longe do nível desejado», escreveu outro.

«Vi todos aqueles jogos da pré-temporada no ano passado e achei-o fenomenal, mas contra o Villarreal esteve mesmo aos tropeções. Com a concorrência de Pepi, que está totalmente focado no PSV, tem pouco tempo para se provar», acrescentou outro adepto.

«A carreira futebolística de Plea não sobreviveu ao ataque de Pröpper, atrevo-me a tirar essa conclusão. É uma pena eterna, porque este homem teria sido realmente uma sensação de outra forma», lê-se ainda.

O PSV fez jogos de preparação nesta pré-temporada frente ao Royal Antwerp (1-1), Rákow (2-2), Union Saint-Gilloise (vitória por 7-3) e Villarreal (derrota por 3-1). Pléa jogou pelo menos 45 minutos em cada encontro, mas não conseguiu marcar. Na terça-feira à noite, o PSV ainda defronta o FC Eindhoven.