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imago-sport-1080336805.jpgPro Shots
Bart DHanis

Traduzido por

Os adeptos do PSV estão muito preocupados com um jogador após uma preparação belabberde

PSV

Os adeptos do PSV estão muito preocupados com Alassane Pléa, como se depreende de uma seleção de reações nas redes sociais. O avançado francês não deixou boa impressão frente ao Villarreal (derrota por 3-1).

Pléa foi contratado no verão passado por três milhões de euros ao Borussia Mönchengladbach. No entanto, nas suas primeiras semanas em Eindhoven, tudo correu mal.

No jogo fora contra o FC Twente, o avançado sofreu uma grave lesão no joelho após um duelo com Robin Pröpper. Não voltou a jogar pelo emblema de Eindhoven no restante da temporada.

Nesta época, voltou a fazer toda a pré-temporada, mas os adeptos do PSV não estão entusiasmados com o seu rendimento, embora muitos considerem que ele não tem assim tanta culpa.

«Pléa nunca mais vai voltar ao seu antigo nível e isso não é vergonha nenhuma, tendo em conta a lesão e a sua idade (33). Acho que no PSV também sabem isso», escreveu alguém no X.

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«Fiquei algo assustado com Pléa no jogo contra o Villarreal CF. Parecia sem liberdade, sem confiança, e ainda está longe do nível desejado», escreveu outro.

«Vi todos aqueles jogos da pré-temporada no ano passado e achei-o fenomenal, mas contra o Villarreal esteve mesmo aos tropeções. Com a concorrência de Pepi, que está totalmente focado no PSV, tem pouco tempo para se provar», acrescentou outro adepto.

«A carreira futebolística de Plea não sobreviveu ao ataque de Pröpper, atrevo-me a tirar essa conclusão. É uma pena eterna, porque este homem teria sido realmente uma sensação de outra forma», lê-se ainda.

O PSV fez jogos de preparação nesta pré-temporada frente ao Royal Antwerp (1-1), Rákow (2-2), Union Saint-Gilloise (vitória por 7-3) e Villarreal (derrota por 3-1). Pléa jogou pelo menos 45 minutos em cada encontro, mas não conseguiu marcar. Na terça-feira à noite, o PSV ainda defronta o FC Eindhoven.

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