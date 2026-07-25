Os adeptos belgas já tiram uma conclusão unânime sobre o selecionador Mark van Bommel

Na Bélgica, já foram tiradas as primeiras conclusões sobre o novo selecionador Mark van Bommel. Embora o neerlandês ainda nem tenha realmente começado a trabalhar na federação belga, os adeptos já se deparam com um possível grande problema.

O La Dernière Heure realizou um inquérito na parte francófona da Bélgica para perceber se Van Bommel é visto como o sucessor ideal de Rudi Garcia. E o que se conclui é que 90 por cento das pessoas não estão de todo convencidas.

Isso tem tudo a ver com o facto de Van Bommel ainda não dominar a língua francesa. Sobretudo na Valónia, a maior região francófona da Bélgica, considera-se isso crucial para ser um selecionador bem-sucedido.

Entretanto, Van Bommel está determinado a ter sucesso e não faz segredo de que quer melhorar imediatamente o seu francês. Na sua carreira de jogador, já tinha mostrado antes falar espanhol, alemão e italiano a grande velocidade à chegada, respetivamente, a Barcelona, Munique e Milão.

Isso dará, em todo o caso, esperança aos belgas, porque, de forma geral, existe a convicção de que Van Bommel vai sair-se melhor do que Garcia, que no último Mundial tomou uma série de decisões peculiares. “Mas isso também não é assim tão difícil”, pode ler-se no Het Laatste Nieuws.

Para chegar da melhor forma aos jogadores francófonos, por agora recorrer-se-á sobretudo ao adjunto Maarten Martens. O antigo internacional fala francês fluentemente e, por isso, pode ser um elo importante entre Van Bommel e os internacionais francófonos.

Seja como for, o próprio Van Bommel está muito entusiasmado por começar o seu novo trabalho. “O sucesso nunca é garantido, mas o trabalho árduo, a honestidade e a dedicação, sim. Vamos dar tudo para ajudar esta equipa a melhorar todos os dias e para deixar a população belga orgulhosa. Estou ansioso por conhecer os jogadores, a equipa técnica e os adeptos e por começar juntos este novo capítulo”, disse.