Os 10 atletas mais bem pagos da década: Messi e CR7 no top 3, mas sem a liderança

Astros do boxe, basquete e golfe têm destaque ao lado dos jogadores de futebol

Que os esportes ao redor do mundo fazem girar muito dinheiro, não é segredo algum. Entretanto, poucos têm noção das cifras milionárias e bilionárias que o desporto movimenta. A revista Forbes fez um ranking com os 10 atletas mais bem pagos da última decada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Nessa lista há dois jogadores de futebol, dois boxeadores, dois golfistas, dois jogadores de basquete, um tenista e um piloto de F1. Ao total, apenas esses 10 personagens movimentaram 6.1 bilhões de dólares (cerca de R$ 24.77 bilhões).

Mais artigos abaixo

O ranking da Forbes leva em consideração salários, premiações, bônus, patrocínios, taxa de número de atuações e taxas de imagem.

Confira abaixo os atletas mais bem pagos da última decada no mundo.

10. Lewis (F1) - R$ 1.62 bilhão

Automobilista inglês é o mais bem pago do esporte que disputa.

9. Kevin Durant (Basquete) - R$ 1.72 bilhão

Uma das maiores estrelas do basquete é o segundo mais bem pago da década. Atualmente é jogador do Brooklyn Nets.

8. Manny Pacquiao (Boxe) - R$ 1.76 bilhão

O pugilista filipino conseguiu 20 milhões de compras das suas 25 lutas transmitidas no pay-per-view e é o segundo mais bem pago desse esporte.

7. Phil Mickelson (Golfe) - R$ 1.94 bilhão

Quando derrotou o seu eterno rival, Tiger Woods, Mickelson recebeu o maior pagamento de sua carreira, sendo R$ 36 milhões de uma só vez.

6. Tiger Woods (Golfe) - R$ 2.49 bilhões

O lendário golfista é o atleta mais bem pago de seu esporte.

5. Roger Federer (Tênis) - R$ 2.59 bilhões

O tenista deve continuar com seus altos ganhos mesmo já visualizando o final de sua carreira no alto de seus 38 anos. Recentemente ele assinou um de R$ 1.2 bilhão com a Uniqlo.

4. LeBron James (Basquete) - R$ 2.76 bilhões

Uma lenda do basquete, James já ganhou o dobro com receitas de publicidade quando comparado ao seu já alto salário.

3. Lionel Messi (Futebol) - R$ 3.04 bilhões

O camisa 10 do já é visto por muitos como o maior jogador de futebol de todos os tempos e tem suas receitas advindas de seu alto salário no Barcelona, que, em 2019, foi o maior de todos os atletas entre todos os esportes.

2. Cristiano Ronaldo (Futebol) - R$ 3.24 bilhões

Os anunciantes e patrocinadores do gajo se aproveitam do alto número de seguidores tanto no Instagram quanto no Facebook e isso impulsiona a receita que entra para ele.

1. Floyd Mayweather (Boxe) - R$ 3.71 bilhões

O pugilista estadunidense é o atleta que mais recebeu dinheiro na década. Em 2015 e 2017, Mayweather embolsou mais de R$ 2 bilhões nas lutas contra Manny Pacquiao e Conor McGregor.