Orkun Kökçü, Václav Cerný e Ernest Poku brilham em noite de festa do Besiktas contra o Olympique de Marselha

O Besiktas começou muito bem, nesta quinta-feira, a fase de liga da Europa League. As Águias Negras foram fortes demais para o Olympique de Marseille e venceram por 4 a 1, também graças a um gol de Václav Cerný, duas assistências de Orkun Kökçü e o primeiro gol de Ernest Poku a serviço do clube turco. Além de Cerný e Poku, Ilhan Fakilie Michael Murillo também marcaram para o Besiktas.

O Besiktas, que teve os ex-estrelas da Eredivisie Cerný e Kökçü entre os titulares, abriu o placar depois de pouco menos de 15 minutos. Fakili tabelou com Junior Olaitan, recebeu a bola perfeitamente de volta do beninense e finalizou atrás do goleiro Jeffrey de Lange: 1 a 0.

Após meia hora, o próximo jovem balançou a rede. A defesa do Besiktas estava adiantada e, além disso, desorganizada, o que fez com que o passe em profundidade de Himad Abdelli gerasse imediatamente uma chance cara a cara. Keyliane Abdallah (20) manteve a calma e encontrou a rede: 1 a 1.

O Besiktas foi o time mais perigoso no primeiro tempo e poderia ter ficado em vantagem no apagar das luzes da etapa inicial com Kökçü, que recebeu a bola de bandeja de Dusan Vlahovic. O jogador de Haarlem parou, de perto, no pé de seu conterrâneo de província de Amstelveen, De Lange.

Tanto o Besiktas quanto o Marseille começaram mal o segundo tempo, mas os eficientes turcos voltaram a golpear em cheio. Kökçü levou a bola até Cerný, que puxou para dentro e deixou De Lange sem chance com sua finalização, que entrou após bater na parte interna da trave: 2 a 1.

O Besiktas ganhou confiança a partir daquele momento e, logo depois, também deu o golpe seguinte nos franceses, novamente com grande participação de Kökçü. O ex-capitão do Feyenoord levantou um escanteio na cabeça do ex-jogador do Marseille Murillo, cujo cabeceio entrou: 3 a 1.

A dez minutos do fim, o Besiktas liquidou de vez a partida. O passe afiado de Olaitan quase não chegou a Vlahovic, mas o velocíssimo Poku apareceu a tempo e também deixou De Lange sem chance: 4 a 1.



