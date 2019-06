Origi, o herói improvável que decidiu uma Champions para o Liverpool

Jogador era constantemente emprestado e sempre foi subestimado nos Reds. Passou de última alternativa à grande estrela dessa Champions League

O futebol é cheio de histórias de coroações improváveis e heróis que poucos acreditavam. A final dessa carimbou a história de Divock Origi, que entra para a história do com uma volta por cima impressionante marcando três gols decisivos nos últimos dois jogos.

Nascido em Ostend, na , Divock Origi é de família queniana e isso é um motivo de grande orgulho ao país africano, levando em conta manifestações no Twitter que reinvidicavam a nacionalidade do do novo herói do time vermelho de Merseyside.

Sua carreira no futebol começou no , da , em 2010. Pelo time francês, o atacante marcou 16 gols e deu seis assistências em 89 partidas. O desempenho chamou a atenção do Liverpool que o contratou por 12 milhões de euros, em 2015.

Nunca foi unanimidade e em pouco tempo começou a virar motivo de chacota de diversos torcedores e de rivais. Um ano após ser contratado, foi emprestado de volta ao Lille, depois voltou aos Reds, onde continuaria sem grandes oportunidades. Em 2017 foi emprestado de novo, só que dessa vez ao , da .

Após o fim de sua passagem no time alemão, ele voltou ao Liverpool e teve que amargar jogar na equipe sub23, pois não tinha chances no time principal. Grande parte por falta de opções devido a lesões, o atacante belga voltou a ser relacionado e seu "recomeço" na equipe foi exatamente contra o rival , quando marcou o gol que deu a vitória do derby no último minuto.

Os momentos de auge vieram nos dois últimos jogos da Champions League. Ele foi o grande motor da incrível virada contra o . Ele marcou o primeiro e o último gol dos Reds contra a equipe catalã. Fez o gol da esperança e o da classificação.

Já na grande final, quando o era melhor na partida e pressionava pelo tento de empate, Origi, que entrou no lugar de Firmino, recebe a bola dentro da área e chuta cruzado para o fundo da rede.

De objeto de brincadeiras - muitas vezes maldosas - a, talvez, o homem mais importante dos Reds nos jogos mais importantes da temporada, Divock Origi orgulha belgas, quenianos, torcedores do Liverpool e emociona todos que amam o futebol e tudo o que ele representa.