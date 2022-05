Oriente Petrolero x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Oriente Petroleto e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Oriente Petrolero x Fluminense DATA Quinta-feira, 26 de maio de 2022 LOCAL Estádio Ramón Tahuichi Aguilera - Bolívia HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (26), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sonhando com a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira com a obrigação de vencer por seis gols de diferença e ainda terá que torcer por um empate entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fé para avançar.

Mais artigos abaixo

O Tricolor é o terceiro colocado do Grupo H com oito pontos, dois atrás do líder Junior, enquanto os bolivianos são o lanterna da chave com cinco derrotas.

Último treino antes da viagem para a Bolívia finalizado! Amanhã é dia de @SudamericanaBR!



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/hHTPRpuGSO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 25, 2022

A campanha do Fluminense na Copa Sul-Americana 2022

Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero - 6 de abril de 2022

Junior 3 x 0 Fluminense - 13 de abril de 2022

Fluminense 0 x 0 Unión Santa Fe - 26 de abril de 2022

Fluminense 2 x 1 Junior - 4 de maio de 2022

Unión Santa Fe 0 x 0 Fluminense - 19 de maio de 2022

Oriente Petrolero x Fluminense - 26 de maio de 2022, às 21h30

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Unión Santa Fe 0 x0 Fluminense Copa Sul-Americana 19 de maio de 2022 Fortaleza 0 x 1 Fluminense Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Flamengo Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília) Juventude x Fluminense Brasileirão 5 de junho de 2022 11h (de Brasília)

PETROLERO

JOGO CAMPEONATO DATA Junior 2 x 0 Petrolero Copa Sul-Americana 18 de maio de 2022 Nacional Potosí 4 x 2 Petrolero Campeonato Boliviano 21 de maio de 2022

Próximas partidas