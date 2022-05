Oriente Petrolero x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

Jogo da sexta rodada do Grupo H da Sul-Americana acontece às 21h30 (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (26)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (26) para Oriente Petrolero x Fluminense, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na rodada de estreia, o Tricolor venceu no Maracanã por 3 a 0.

Para avançar às oitavas de final, o Tricolor tem a dura missão de vencer por seis gols de diferença e torcer por um empate no jogo entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fe.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Bolívia, o Fluminense deve entrar em campo com time misto, já visando no Fla-Flu, que será disputado no próximo domingo (29), pelo Brasileirão.

O técnico Fernando Diniz deve utilizar apenas Fábio e Cano entre os titulares.

A novidade é o retorno de John Kennedy, recuperado de no pé direito após seis meses afastado dos gramados.

Do outro lado, o Oriente Petrolero, sob o comando do técnico Erwin Sánchez, também pode ser escalado com uma equipe mista.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Calegari (Samuel Xavier), Luccas Claro, Manoel e Cris Silva; Martinelli, Nonato e Arias; Caio Paulista (Matheus Martins), Willian Bigode (Jhon Kennedy) e Cano.

Possível escalação do Oriente Petrolero: Quiñónez; García (Alvarez), Caire, Zazpe e Paz (Marcelo Suárez); Soleto (Mercado), Dorrego (Sandoval), Guaycochea (Ribera), Daniel Rojas e Sánchez; Facundo Suárez (Freddy Roca).

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Nelson Perez/Fluminense

Luan Freitas, Felipe Melo, Nino e Pineida: lesionados

Fred: problema no olho esquerdo

ORIENTE PETROLERO:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Guillermo Guerrero - EQU

Assistentes: Christian Lescano e Ricardo Baren - EQU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Oriente Petrolero e Fluminense será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (26). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.