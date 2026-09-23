"Orgulhoso dos meus guerreiros": Sektioui revela sua filosofia após o empate entre Omã e Iraque

O marroquino Tarek Sektioui, técnico da seleção de Omã, demonstrou total satisfação com a estreia de sua equipe na Copa do Golfo, o "Golfo 27", após o emocionante empate por 1 a 1 diante da seleção do Iraque, nesta quarta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá.

Apesar de a torcida omanense desejar uma estreia com vitória, Sektioui foi realista em sua leitura do cenário, afirmando que sair com um ponto de um confronto difícil diante de uma seleção do porte do Iraque é, por si só, um ganho.

O técnico marroquino dirigiu uma mensagem de elogio aos seus jogadores, durante a coletiva de imprensa após a partida, dizendo: "Eles se apresentaram com um espírito bonito e muita garra, e a relação dentro do vestiário é mais do que excelente. Apesar da dificuldade do jogo, eles lutaram até o último momento, e estou orgulhoso de treinar esse grupo".

Sektioui revelou os bastidores do que aconteceu entre os dois tempos, explicando: "Assistimos a alguns lances rápidos em vídeo e conversei com os jogadores, e estou muito feliz com a forma como eles aplicaram as instruções dentro de campo".

O treinador reconheceu que seu trabalho ainda está no início, ao afirmar: "Comandei a seleção em apenas três períodos de treinamento, e é um tempo muito curto para conhecer todos os jogadores por completo".

E o técnico da seleção de Omã prosseguiu: "Ainda estamos no começo e temos muito trabalho pela frente, especialmente no aspecto físico".

Sektioui dirigiu uma mensagem contundente a todos os jogadores omanenses, afirmando que a porta da seleção está aberta a todos, sem exceção, e que a preferência será dada a quem provar seu valor em campo.

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O técnico de Omã encerrou sua fala revelando a filosofia de jogo que adotará no torneio, dizendo: "Jogamos sempre em busca da vitória, essa é a nossa cultura e a nossa identidade, e, se não conseguirmos alcançar o triunfo, trabalhamos no mais importante, que é evitar a derrota".