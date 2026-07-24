O projeto da Federação Italiana de Futebol sofreu um duro golpe depois de o espanhol Pep Guardiola ter recusado definitivamente a proposta para assumir o comando da seleção, preferindo afastar-se de qualquer missão como treinador neste momento. Assim, as atenções voltam-se para Andrea Pirlo como a alternativa.

O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" revelou, esta sexta-feira, que Guardiola informou Paolo Maldini, o novo diretor desportivo da Federação Italiana, e o seu conselheiro Leonardo, da sua recusa da proposta apresentada para assumir o comando da "Azzurra", através de uma mensagem em que disse: "Obrigado, sinto-me orgulhoso desta proposta, mas não me sinto capaz de viver esta experiência neste momento."

Segundo o relatório, a decisão do treinador espanhol não foi fácil, uma vez que pensou longamente na possibilidade de liderar a seleção italiana, mas os seus cálculos pessoais e profissionais acabaram por resolver a questão.

Guardiola tinha tomado, há algum tempo, a decisão de encerrar a sua passagem pelo Manchester City após 10 anos passados no clube inglês, e só recuaria da sua posição perante uma proposta excecional. Foi isso que o fez deter-se na oportunidade de treinar a seleção italiana, sobretudo porque a proposta veio de figuras que estima no mundo do futebol, como Maldini e Leonardo.

As razões da recusa de Guardiola

O jornal esclareceu que o desejo de Guardiola de ter um longo período de descanso foi o principal motivo por detrás da sua decisão, já que o treinador espanhol quer dedicar mais tempo a si próprio e à sua família após longos anos de trabalho e de deslocações entre os diferentes relvados europeus e mundiais.

A recusa esteve também ligada à visão profissional de Guardiola, uma vez que o treinador espanhol é conhecido pela sua enorme paixão pelo futebol e considera que treinar uma seleção nacional exige um compromisso total, e não apenas uma supervisão à distância ou a dependência de uma rede de assistentes.

Guardiola afirmou, durante as negociações, segundo o relatório: "Se o fizer, fá-lo-ei a 100%", numa referência à sua recusa em desempenhar qualquer missão à qual não conceda toda a sua concentração, sobretudo porque treinar uma seleção da dimensão da Itália seria uma experiência completamente nova para ele.

O relatório acrescentou que Guardiola quis também respeitar a Itália, um país pelo qual nutre um grande apreço, bem como respeitar Maldini, com quem mantém uma relação forte, depois de este lhe ter oferecido o seu primeiro título de Liga dos Campeões enquanto treinador.

Maldini tinha apresentado a Guardiola um projeto de longo prazo, com uma duração entre 8 e 10 anos, mas o treinador espanhol não se sente, atualmente, preparado para se comprometer com uma missão desta dimensão, sobretudo com o seu desejo de se afastar das pressões durante algum tempo.

Pirlo, a alternativa para comandar a "Azzurra"

Depois de fechada a porta das negociações com Guardiola, a Federação Italiana começou a avançar para o plano alternativo, que tem o nome de Andrea Pirlo.

Maldini e Leonardo acreditam que Pirlo representa a opção adequada para construir uma nova etapa para a seleção italiana, encerrar alguns traços do passado e estabelecer uma conceção diferente para o futebol italiano nos próximos anos.

Apesar da escassez de tempo, com a proximidade da Liga das Nações da Europa dentro de cerca de 8 semanas, e depois a preparação para o Campeonato da Europa de 2028, a Federação Italiana considera que o projeto de longo prazo não comporta novas mudanças repentinas.

Os responsáveis esperam construir uma seleção capaz de competir no Mundial de 2030, depois de anos de instabilidade que registaram a ausência da Itália nas edições do Mundial de 2018 e de 2022.

Recorde-se que Maldini tinha revelado, em declarações à imprensa ontem, quinta-feira, que havia entrado em negociações com Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, mas o veterano italiano recusou também a proposta, preferindo prosseguir o seu percurso com a Seleção.