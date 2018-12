Orgulho em dose dupla: Guardiola elogia gols de Jesus e entrevista em inglês do brasileiro

O ex-palmeirense reencontrou-se com as redes após um jejum que já durava cinco partidas, sendo fundamental para o triunfo dos Citizens

Gabriel Jesus fez serviço completo pelo Manchester City neste sábado (15), na vitória por 3 a 1 sobre o Everton, pela 16ª rodada da Premier League. O brasileiro fez dois gols, terminando com um jejum de cinco jogos sem estufar as redes, e ajudou os Citizens a dormirem na liderança antes de o Liverpool enfrentar o Manchester United neste domingo (16).

Além de ter voltado a deixar a as marca, o atacante de 21 anos concedeu a sua primeira entrevista em inglês após o apito final. Foi motivo duplo para que Pep Guardiola, treinador do City, sentisse orgulho do pupilo.

“É muito importante para ele. OS atacantes precisam fazer gols”, disse o catalão. “Ele fez o mesmo nos últimos jogos, mas a diferença é que agora ele marcou os gols. Ele fez de maneira fantástica. Foi uma atuação valiosa”.

“Eu insisto para que todos eles aprendam a falar em inglês”, elogiou Pep. “Ele demonstrou luta e personalidade, é um jogador jovem e precisa melhorar em muitas coisas. É bom para a sua confiança. É uma grande recompensa para ele, estou muito feliz por ele”.

Gabriel Jesus, por outro lado, comemorou a vitória: “Estou muito feliz, nós precisávamos muito vencer porque esta temporada está mais difícil”.

O Manchester City atualmente lidera a Premier League com 44 pontos, dois a mais em relação ao Liverpool (que entra em campo neste domingo, no clássico diante do United).