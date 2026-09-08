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Sam Vreeswijk

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Opta prevê as chances na Liga dos Campeões: Arsenal é o grande favorito, mensagem dolorosa para o Feyenoord

Liga dos Campeões
Feyenoord
PSV
Arsenal
Bayern de Munique
Manchester City
PSG
Sabah FK
Shakhtar Donetsk
Slovan Bratislava

Na noite de terça-feira, a nova temporada da Liga dos Campeões começa oficialmente com a 1ª rodada da fase de liga. Na preparação para isso, a empresa de dados Opta calculou qual clube é o favorito para vencer a principal competição europeia nesta temporada. E esse clube é o Arsenal, com 20,9% de chance de título.

O Arsenal é seguido por Bayern de Munique (18,9%), Manchester City (12,0%) e Barcelona (8,7%). O Paris Saint-Germain, que venceu a Liga dos Campeões na temporada passada, é o quinto favorito, com 6,3% de chance de título.

O PSV aparece apenas na 16ª posição: a chance de o clube de Eindhoven conquistar a taça é estimada em 0,8%. Para o Feyenoord, 32º colocado, as previsões são ainda menos favoráveis: 0,03%.

Apenas quatro equipes parecem ter menos chances do que o Feyenoord. São elas: LASK Linz (0,02%), Sabah FC (0,02%), Shakhtar Donetsk (0,00%) e Slovan Bratislava (0,00%).

Na noite de terça-feira começa a 1ª rodada da Liga dos Campeões. Estão programados, entre outros jogos, Real Madrid x Inter, Porto x Manchester City e Borussia Dortmund x Villarreal.

Na temporada passada, o supercomputador da Opta ainda previa que o Liverpool venceria a Liga dos Campeões. No entanto, o clube inglês foi eliminado nas quartas de final pelo Paris Saint-Germain.

O PSG, que acabou vencendo o torneio, aparecia na terceira colocação das previsões antes do início da temporada passada. O segundo favorito ao título naquela ocasião era o Arsenal, que acabou perdendo a final.

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