Ops! Sem querer, Manchester United 'anuncia' sucessor de José Mourinho

Ex-jogador do clube, norueguês Ole Solskjaer é confirmado em post no site oficial dos Devils - mas publicação é excluída em seguida

O Manchester United não perdeu tempo para anunciar o sucessor de José Mourinho - só que não: após confirmar a demissão do português nesta terça-feira (18), o clube inglês confirmou sem querer a chegada de Ole Gunnar Solskjaer como técnico interino para o restante da temporada 2018/19. Isto é, até resolver apagar rapidamente o registro da novidade.

Os Devils fizeram o anúncio em seu site oficial, comemorando o retorno de um dos ídolos do clube nos anos 90 e 2000, mas acabou removendo a postagem logo em seguida.

"Solskjaer se torna nosso técnico interino, 20 anos após garantir a Tríplice Coroa com AQUELE gol no Camp Nou", dizia a notícia, fazendo referência ao gol do título da Champions League, em 1999, sobre o Bayern de Munique.

Manchester United: demitido, Mourinho deve embolsar mais de R$ 100 milhões por rescisão https://t.co/pqfIMniHpS pic.twitter.com/6OCNey95L5 — Goal Brasil (@GoalBR) 18 de dezembro de 2018

Sobrou tempo, porém, até para a primeira ministra da Noruega, Erna Solberg, comemorar a novidade do filho ilustre do país em postagem nas redes sociais - também já apagada, claro.

"Um grande dia para o futebol norueguês", ela havia escrito. "Boa sorte em manter o controle nos Red Devils, Solskjaer."

Mesmo que não seja oficial, a chegada do ex-atacante faria sentido às intenções do United, que busca um nome identificado com a instituição que não teve desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013: Solskjaer passou onze anos em Old Trafford, onde participou da conquista de seis Premier Leagues, duas Copas da Inglaterra, uma Champions e um Mundial de Clubes. Michael Carrick, o substituto imediato de Mourinho, segue a mesma filosofia.

O norueguês deixou os gramados em 2007 antes de se aventurar na carreira de técnico. Ele treinou os reservas do próprio Manchester United e o Cardiff City, onde acabou tendo uma breve passagem de apenas nove meses. Atualmente treina o Molde, clube que o lançou para o futebol, pela segunda vez, tendo assumido a equipe em 2015.