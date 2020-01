Oposição estuda 'medidas judiciais e extrajudiciais' contra a atual gestão do Corinthians

Movimento Corinthians Grande critica, por exemplo, os dois empréstimos bancários irregulares de mais de R$ 70 milhões

O Movimento Grande, um dos principais grupos de oposição dentro do clube paulista, divulgou nesta quinta-feira que está "estudando medidas judiciais e extrajudiciais" contra a "gestão temerária" da atual diretoria, liderada pelo presidente Andrés Sanchez.

Vários são os motivos de insatisfação por parte dos opositores, entre eles os dois recentes empréstimos bancários, que, juntos, passam de R$ 70 milhões. Conforme a Goal revelou com exclusividade na última quarta-feira, ambos os acordos foram feitos sem a aprovação obrigatória do CORI (Conselho de Orientação).

"Nos últimos dias, sócios e torcedores corintianos têm acompanhado uma série de ilegalidades cometidas pela diretoria. São seguidas mentiras sobre os pagamentos da arena, falta de publicação obrigatória dos balancetes, seguidas cobranças de dívidas da contratação de jogadores, descumprimento das regras do orçamento e novos empréstimos irregulares em bancos. Os representantes do Movimento Corinthians Grande, ao lado de outros conselheiros, estão estudando quais medidas judiciais e extrajudiciais deverão ser movidas contra a atual diretoria, a fim de impedir a gestão temerária que o clube vem sofrendo", destacou o Movimento Corinthians Grande.

Poucas horas antes, por meio de um comunicado oficial, a direção do Corinthians explicou que teria seguido as normas estatutárias.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que as operações bancárias com o Banco BMG (R$ 25.406.667,09) com vencimento para março de 2020 e Banco Daycoval (R$ 44.697.099,35) com pagamentos trimestrais a partir de janeiro de 2020 estão de acordo com seu estatuto, não havendo antecipações de receitas superiores a 30% da receita bruta da agremiação. Importante destacar que os investimentos realizados em atletas somam R$ 107 milhões, que integram os ativos do clube e tais operações, todas contraídas junto à instituições financeiras, encontram-se nos balancetes disponibilizados mensalmente para análise do Conselho Fiscal e de seu Conselho de Orientação , assim como demonstrações financeiras anuais e orçamento estão disponíveis ao público em seu site", rebateu.

Situação financeira complicada

Nos últimos dias, o Corinthians, que ainda está perto de fechar mais um empréstimo, desta vez com um "fundo europeu", foi cobrado publicamente por atrasar o pagamento de parcelas de duas transferências: o empréstimo (com opção obrigatória de compra) do volante colombiano Víctor Cantillo, junto ao , e a compra do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, do Montevideo Wanderers.