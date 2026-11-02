O Barcelona começou a se movimentar cedo em preparação para a janela de transferências de inverno, em busca de reforçar seu setor defensivo com uma contratação que ofereça soluções adicionais à equipe durante a segunda metade da temporada, diante do desejo de Hansi Flick e da direção esportiva de contratar um zagueiro ou um defensor versátil.

Porém, a concretização desse passo pode estar vinculada, primeiro, à saída de um dos jogadores do elenco, depois que o clube colocou Alejandro Baldé entre os nomes candidatos a deixar a equipe.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol "Sport", o Barcelona não se opõe à saída do lateral-esquerdo em janeiro próximo, depois que seu papel diminuiu sob o comando de Flick, e ele não conseguiu aproveitar as lesões que atingiram a equipe para obter mais oportunidades de participação.

Baldé esteve perto de deixar o clube no verão passado, mas preferiu permanecer na esperança de recuperar seu lugar, antes que as possibilidades de sua saída aumentassem com a continuidade de seu afastamento da escalação titular.

O Barcelona vê com bons olhos a ideia de vender o jogador em definitivo e tem como objetivo obter uma quantia não inferior a 40 milhões de euros, baseando-se na sua pouca idade e na demanda pela posição de lateral-esquerdo no mercado de transferências.

O clube também informou ao empresário do jogador, Jorge Mendes, que a transferência definitiva representa a opção preferida, com a possibilidade de aceitar um empréstimo caso inclua uma cláusula que obrigue o clube cessionário a comprá-lo ao fim da temporada.

Mendes trabalha atualmente para sondar as oportunidades de transferência de seu cliente, depois de ter feito contatos com clubes na Itália, Inglaterra e Alemanha, sem que os interesses tenham se transformado, até agora, em propostas oficiais.

O Barcelona aguarda a concordância de Baldé com a saída, pois entende que definir sua situação cedo ajudará a acelerar as negociações e a esclarecer seus planos durante o mercado de inverno.

Na Itália, destacaram-se os nomes de Juventus e Roma entre os clubes interessados na contratação do jogador, mas o obstáculo está no fato de que suas movimentações giram em torno do empréstimo, sem disposição clara para apresentar uma proposta de compra definitiva pelo valor pedido pelo Barcelona, além de que o salário de Baldé pode representar um peso para os clubes italianos.

Em contrapartida, os clubes ingleses parecem mais capazes de atender às exigências financeiras do Barcelona, depois que o Manchester United e o Chelsea demonstraram interesse na situação do jogador.

O United busca soluções para os problemas na posição de lateral-esquerdo, diante dos problemas físicos que Luke Shaw e Patrick Dorgu enfrentaram, enquanto o Chelsea estuda reforçar a ala esquerda após as mudanças que essa posição vem registrando.

O Barcelona espera que a negociação de Baldé contribua para fornecer os recursos financeiros necessários para avançar rumo à contratação de um novo defensor, de modo a dar a Flick opções mais amplas na linha defensiva e a ajudar o clube a assegurar a permanência de Jules Koundé dentro de seu projeto defensivo.