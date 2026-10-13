Steven Gerrard, ex-capitão do Liverpool, pediu a aplicação de punições severas ao Manchester City no caso das irregularidades financeiras atribuídas ao clube na Premier League, sugerindo uma suspensão de vários anos, a proibição de contratações e a perda de pontos durante um período determinado, em vez de apenas o rebaixamento à segunda divisão ou a retirada dos títulos conquistados.

Em declarações ao programa "Overlap Daily", Gerrard destacou a necessidade de medidas exemplares para proteger a integridade da competição e a reputação do Campeonato Inglês, em meio à continuidade da polêmica sobre as possíveis punições ao City, que nega as acusações feitas contra ele.

O caso tem um significado especial para Gerrard, que defendeu o Liverpool entre 1998 e 2015 e perdeu a disputa pelo título da Premier League na temporada 2013-2014, quando o Manchester City foi campeão, com a derrota de sua equipe associada ao famoso escorregão diante do Chelsea nos metros finais da temporada.

Apesar disso, o ex-capitão do Liverpool afirmou que não deseja recuperar o título do campeonato nem receber uma medalha retroativamente, explicando que aceitou o fato de não ter conquistado o troféu ao longo de sua carreira e que já superou o que aconteceu no fim daquela temporada.

Gerrard disse que o rebaixamento do Manchester City, por si só, não seria uma punição suficiente, por considerar que a equipe poderia retornar rapidamente à disputa e que sua presença na segunda divisão afetaria a justiça da competição com os clubes que lutam pelo acesso.

Ele acrescentou que a punição deve ser proporcional à dimensão das irregularidades atribuídas ao clube e ao período em que se suspeita que tenham sido cometidas.

Gerrard explicou que as punições sugeridas devem incluir a proibição de transferências e a perda de pontos ao longo de um período determinado, ressaltando que tratar o caso com firmeza é essencial para impedir a repetição desse tipo de irregularidade e enviar uma mensagem clara aos demais clubes de que as regras financeiras valem para todos.

O ex-astro do Liverpool encerrou suas declarações reforçando que o interesse do futebol exige que o caso seja resolvido o mais rápido possível, com a aplicação de punições exemplares que preservem a credibilidade da Premier League. Ele ainda observou que, se o Liverpool fosse parte envolvida no caso, talvez adotasse uma postura diferente em razão de seu vínculo com o clube, mas entende que proteger a reputação da competição deve ser prioridade.