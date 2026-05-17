Opinião generalizada, grande perda: o Feyenoord pode ter que se despedir mais uma vez de uma contratação milionária

Gonçalo Borges parece estar de saída de Roterdã após apenas uma temporada, segundo noticiou o Algemeen Dagblad no domingo. De acordo com o jornal, o papel do português de 25 anos no De Kuip chegou ao fim, e o clube de Roterdã terá de arcar com uma perda considerável.

Borges foi contratado no verão passado por cerca de dez a onze milhões de euros do FC Porto. O Feyenoord recebeu nada menos que dezessete relatórios positivos de observação sobre o jogador, mas sua passagem por Roterdã não foi um sucesso.

O técnico Robin van Persie ainda não revelou muito sobre o futuro de alguns jogadores, incluindo o de Borges. “Ainda estamos conversando com os jogadores sobre a situação deles; não sou o único a decidir. Mas já observei todos os meus jogadores em ação por um ano. Posso avaliar bem”, afirmou Van Persie.

O ponta atuou um total de dezoito vezes pela equipe de Van Persie, muitas vezes como reserva. Ele marcou três gols e deu uma assistência. O português não teve momentos realmente memoráveis com a camisa do Feyenoord. O momento mais marcante foi possivelmente o cartão vermelho direto na partida contra o PSV no início de fevereiro.

O novo diretor técnico — cargo que, segundo rumores, provavelmente será ocupado por Dévy Rigaux — terá muito trabalho pela frente, especialmente no ataque do time de Roterdã. Anis Hadj Moussa, por exemplo, já vem despertando interesse de clubes estrangeiros há algum tempo, e com uma possível saída tanto de Borges quanto de Raheem Sterling, que ainda não recebeu nenhuma oferta de contrato, uma grande reformulação está por vir.

Para se livrar de Borges, no entanto, o Feyenoord terá que arcar com um prejuízo considerável, prevê Mikos Gouka, do Algemeen Dagblad. O Transfermarkt estima que o valor de mercado do atacante português seja atualmente de cerca de quatro milhões de euros.