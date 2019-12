Opinião: Flamengo tenta o improvável no Mundial. Mas é o sul-americano mais apto a fazê-lo

Rubro-Negro não está no mesmo nível do Liverpool, possível adversário na final, mas tem o treinador e os jogadores para conseguir algo épico

Por Bruno Guedes - @brguedes

O retorna à disputa de um Mundial após 38 anos de espera. Ao contrário de 1981, chega precisando fazer uma partida a mais e com um abismo entre o futebol praticado na Europa em relação ao resto do planeta, incluindo a América do Sul. Mas, nesse caldeirão de esperança e novidades para o rubro-negro, há uma outra: o time do Jorge Jesus é o campeão da Libertadores mais bem preparado para encarar um europeu até agora.

Ainda que haja uma semifinal contra o Al-Hilal, o mais aguardado confronto desse Mundial, sem dúvidas, é Flamengo e . O time inglês é um dos mais fortes deste século, com elenco altamente qualificado e um dos três melhores técnicos do planeta. Só o zagueiro van Dijk custou metade do time Rubro-Negro inteiro: R$ 331,5 milhões. São mundos paralelos e muito, mas muito distantes.

Entretanto a equipe carioca, por ser comandada por um europeu, chega ao Qatar sendo a que carrega a menor desigualdade entre todas nesta década. Além dos conceitos adotados por Jorge Jesus, o elenco conta com atletas que durante boa parte da carreira jogaram na Europa e estão acostumados à tal escola. E é com essa esperança nos ombros que a torcida do Flamengo se agarra às chances reais, porém pequenas, de um título mundial.

Como mostrou nesses cinco meses no , Jesus conseguiu montar um modelo de jogo altamente competitivo e que só estávamos acostumados a vê-lo justamente no continente europeu. Todavia é, também, aí que entra a sua maior fragilidade. Enquanto Klopp está há três anos à frente dos Reds, o português tem menos de um. E sem tanto tempo, os problemas aparecem, como aconteceu na final contra o .

O Flamengo mostrou dificuldades contra equipes que jogam de forma vertical (acelerando as jogadas em direção ao gol). Foi assim que sofreu contra , algumas equipes menores no Brasileirão que tentavam praticar algo próximo disso e, principalmente, na decisão da . Eis que é esta a grande força do Liverpool, a verticalidade de seu esquema.

Por mais que comparem dizendo que equipes menores da Premier League fazem frente ao Liverpool, é irreal. Times da estão acostumados ao confronto direto há décadas, além do intercâmbio de conceitos entre os jogadores. Porém, ainda que Jorge Jesus negue, essa é a maior chance na carreira. Vencer Klopp vai lançar luz não só sobre seu trabalho para a Europa, como jogá-lo ao patamar em que só José Mourinho está, entre seus conterrâneos: o dos campeões mundiais.

Caso vá à final, será muito difícil para o Flamengo. Próximo ao épico. Mas ao mesmo tempo é quem melhor pode explorar o adversário com ideias próximas às suas. E, no , já vimos o improvável virar realidade muitas vezes.