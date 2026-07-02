Opinião do árbitro... A Bélgica recebeu um pênalti injustificado contra o Senegal?

A partida entre Bélgica e Senegal, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, teve uma jogada que gerou grande polêmica e resultou na eliminação do Senegal da competição.

A seleção da Bélgica garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória dramática sobre o Senegal (3 a 2), na noite de quarta-feira, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, nas oitavas de final do torneio.

A partida foi para a prorrogação, que testemunhou uma vitória decisiva dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti marcado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.

O pênalti gerou grande polêmica e foi veementemente contestado pelos jogadores do Senegal, mas o árbitro manteve sua decisão após consultar o VAR e analisar a jogada de vários ângulos.

Por sua vez, a rede “Archivo Far”, especializada em questões arbitrais, emitiu sua opinião sobre a decisão, afirmando que a Bélgica não merecia o pênalti.

A rede afirmou, por meio de sua conta no “X”: “Intervenção equivocada do VAR na partida entre Bélgica e Senegal”.

E continuou: “Tielemans estende a perna antes do movimento de Camara, o que resultou em um contato... Essa jogada não justifica a intervenção do VAR, pois foi o jogador belga quem deliberadamente provocou esse contato; portanto, a situação não se classifica como uma falta clara e evidente”.







