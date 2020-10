Operário x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Times precisam vencer para subir na tabela da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

De olho na parte de cima da tabela, Operário e se enfrentam nesta sexta-feira (2), no estádio Germano Kruger, a partir das 19h15 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Operário x Vitória DATA Sexta-feira, 2 de outubro de 2020 LOCAL Germano Kruger (PR) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: José Tramontin/Operário EC)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o Operário quer voltar ao caminho dos triunfos para não ver os rivais abrirem distância na parte de cima. O time terá o retorno do atacante Jefinho. Por outro lado, Schumacher está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo.

O Vitória também vem de tropeço e perdeu duas peças para a partida. Isso porque Vico e Léo Ceará estão suspensos. No entanto, o técnico Bruno Pivetti preferiu enaltecer o elenco rubro-negro. "O Vitória felizmente tem um grande elenco, um elenco qualificado, em que qualquer jogador pode ser titular".

Escalação do Operário: Thiago Braga, Sávio, Bonfim, Juan Sosa, Fabiano, Pedro Ken, Marcelo, Jean Carlo, Maranhão, Tomas Bastos, Roger e Lucas Batatinhar.

Escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, Maurício Ramos, Wallace Reis, Carleto, Lucas Cândido, Guilherme Rend, Marcelinho, Jordy Caicedo (Júnior Viçosa), Ewandro e Alisson Farias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Operário Série B 29 de setembro de 2020 Operário 1 x 2 Cuiabá Série B 22 de setembro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Operário Série B 5 de outubro de 2020 20h (de Brasília) Operário x Confiança Série B 9 de outubro de 2020 16h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Série B 29 de setembro de 2020 Vitória 3 x 1 Série B 26 de setembro de 2020

Próximas partidas