Operário x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (5), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Operário e Náutico entram em campo na noite desta sexta-feira (5), em Ponta Grossa, a partir das 19h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Primeiro time fora do Z-4, o Operário entra em campo querendo a vitória para manter ou ganhar mais posições. Para o duelo em Ponta Grossa, o Fantasma terá o reforço de Fernando Neto.

"Um jogo em casa, com a nossa torcida. Um confronto direto e cabe a nós. A maneira de reverter é os atletas colocando isso na cabeça: ímpeto de entrega, luta e disposição", disse o técnico Matheus Costa.

Já o Náutico vive situação alarmante e está na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição, com apenas 18 pontos marcados. O Timbu deve ter o retorno de Geuvânio, recuperado de lesão, enquanto Richard Franco, no departamento médico, sequer viajou.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Operário ganhou uma vez, o Náutico três, além de um empate.

Prováveis escalações

Possível escalação do Operário: Vanderlei, Lucas Mendes, Thales, Reniê, Fabiano, André Lima, Ricardinho, Tomas Bastos, Paulo Victor, Silvinho e Paulo Sérgio.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Victor Ferraz, Wellington, João Paulo e João Lucas; Jobson, Souza e Jean Carlos; Geuvânio, Júlio Vitor e Kieza.

Desfalques da partida

Operário:

André Lima e Silvinho: negociados.

Náutico:

Richard Franco: lesionado.

Quando é?

JOGO Operário x Náutico DATA Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa - PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Araujo (SP)

Assistentes: Miguel Costa (SP) e Bruno Muller (SC)

Quarto árbitro: João Queiroz (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 2 Londrina Série B 23 de julho de 2022 Ponte Preta 1 x 0 Náutico Série B 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x CRB Série B 10 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Guarani x Náutico Série B 13 de agosto de 2022 18h30 (de Brasília)

Operário

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 0 Operário Série B 30 de julho de 2022 Operário 0 x 0 Tombense Série B 25 de julho de 2022

Próximas partidas