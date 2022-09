Operário x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Na luta contra o rebaixamento, equipes se enfrentam nesta terça-feira (13); veja como acompanhar na TV

Em confronto direto contra o rebaixamento, Operário e Guarani na noite desta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Germano Kruger, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de uma sequência de quatro jogos em 10 dias (duas vitórias e duas derrotas), o Guarani pode ter força máxima em campo.

Do outro lado, o Operário encara o duelo como decisivo na briga contra o rebaixamento. Vale destacar que ambas as equipes estão na zona de rebaixamento, com apenas um ponto de diferença.

"Se tivéssemos ganho do Cruzeiro, teríamos que vencer o Guarani. Se a gente empatasse, a mesma coisa. É o nosso confronto direto, você mantém o Guarani atrás e tem a possibilidade de sair do Z-4", afirmou Matheus Costa.

O Alvinegro terá o retorno de Felipe Garcia, que cumpriu suspensão na derrota para o Cruzeiro na última rodada.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma cinco vitórias, contra duas do Operário. No primeiro turno da Série B 2022, o Operário venceu por 3 a 0.

Escalações:

Escalação do provável GUARANI: Maurício Kozlinski; Alvariño, João Victor, Derlan e Jamerson; Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Giovanni Augusto e Isaque; Júlio César e Yuri Tanque.

Escalação do provável OPERÁRIO: Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê e Fabiano; Rafael Chorão, Paulo Victor, Fernando Neto; Junior Brandão, Javier Reina e Giovanni Pavani.

Desfalques

Guarani

sem desfalques confirmados.

Operário

Ricardinho, machucado, é a única ausência para o confronto.

Quando é?

• Data: terça-feira, 13 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Germano Kruger – Ponta Grossa, PR

• Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani (árbitro), Fabiano da Silva e Vanderson Antônio (assistentes), Cristian Eduardo (quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)