Operário x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 8ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Operário e CSA se enfrentam na tarde deste domingo (11), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa - PR, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma Nosso Futebol, no streaming.

Os donos da casa vem oscilando na tabela, atualmente com nove pontos conquistados, o time paranaense está na 12ª colocação, com apenas duas vitórias, três empates e duas derrotas. A três pontos da zona do rebaixamento, Volta Redonda é o 17º com seis pontos.

Já os visitantes estão na sexta posição, com 12 pontos e buscando o G4, isso porque o São José que está em quarto lugar, soma os mesmos 12. Até agora na campanha do nacional, o CSA tem três vitórias, três empates e uma derrota.

No histórico de confrontos, o equilíbrio é absoluto, são seis jogos com duas vitórias para cada lado e outros dois empates. Na questão dos gols marcados, leve vantagem para o Operário, foram sete marcados contra cinco sofridos.

Prováveis escalações

Operário: Rafael Santos, Yago Rocha, Jonathan, Willian, Bruno, Arthur, Alison, Vinicius, Vinicius Popó, Luiz Henrique, Felipe Augusto.

CSA: Dalberson; Everton Silva, Paulo César, Rafael Forster e Ernandes; Moisés, Cedric e Tomas Bastos; Robinho, Iago Teles e Gabriel Taliari.

Desfalques

Operário

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?