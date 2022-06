Operário x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta sexta-feira (3), pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Operário e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (3), no Germano Kruger, a partir das 21h30 (de Brasília), pela décima rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Operário x Cruzeiro DATA Sexta-feira, 3 de maio de 2022 LOCAL Germano Kruger - Ponta Grossa, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro - SC

Quarto árbitro: Robson Babinski - PR

VAR: Marcio Henrique de Gois - SP

Onde vai passar?

Getty Images

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no Germano Kruger.

Informações da partida

Buscando seguir na liderança isolada da Série B, o Cruzeiro, com 22 pontos, e sete vitórias consecutivas na temporada (seis na Segundona e uma na Copa do Brasil), sendo três fora de casa (Chapecoense, Náutico e Criciúma).

"Somar pontos fora de casa é muito importante, ainda mais em um campeonato de alto nível, como tem sido a Série B pra gente. Conseguimos boas vitórias longe da nossa torcida e temos que manter esse ritmo nos próximos jogos", disse Rafael Santos.

"O Operário é um time qualificado, bem treinado e que vai bem jogando no estádio deles. Sabemos que será um confronto difícil, mas vamos estudar a equipe deles e precisamos aproveitar as chances criadas pra sair com os três pontos", completou.

Mais artigos abaixo

🦊🎫 Nação Azul, já somos quase 25 mil pessoas confirmadas para a próxima quarta-feira!



Ah, com o horário das 19h, vamos preparar algo bacana para quem chegar direto do trabalho. Quem mais vamos?!



➡️ https://t.co/dgybCBcPfC



📸 Staff Images pic.twitter.com/oFLi6XdvD2 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 1, 2022

Do outro lado, o Operário, com 12 pontos, vem de derrota para o Londrina por 2 a 1, e busca reencontrar o caminho da vitória para se aproximar do G-4.

"É óbvio que é contra o líder, um time que está muito bem no campeonato, mas o que a gente almeja aqui dentro são coisas muito maiores, então precisamos ganhar de times assim. Temos uma sequência muito dura agora, começando pelo Cruzeiro, e é dentro da nossa casa. A gente tem que se impor, e a gente espera realmente fazer um grande jogo novamente.", afirmou o atacante Silvinho.

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa Série B 22 de maio de 2022 Criciúma 0 x 1 Cruzeiro Série B 28 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x CRB Série B 8 de junho de 2022 19h (de Brasília) Vasco x Cruzeiro Série B 12 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Operário

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 3 x 2 Ituano Série B 21 de maio de 2022 Londrina 2 x 1 Operário Série B 25 de maio de 2022

Próximas partidas