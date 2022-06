Operário x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da décima rodada da Série B acontece às 21h30 (de Brasília); confira o serviço da partida desta sexta-feira (3)

A bola vai rolar nesta sexta-feira (3) para Operário-PR x Cruzeiro, pela décima rodada da Série B, a partir das 21h30 (do horário de Brasília), no Germano Kruger.

Embalado com sete vitórias consecutivas no ano, a Raposa, líder, com 22 pontos, defende a invencibilidade para aumentar a vantagem na ponta.

Já o Operário, na sétima posição, com 12 pontos, busca voltar a vencer após a derrota para o Londrina na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto no Germano Kruger, o Cruzeiro entrará em campo sem Geovane Jesus e Lucas Oliveira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano terá o retorno Zé Ivaldo, enquanto Edu, com desconforto muscular, é tratado como dúvida.

Já o Operário não poderá contar com Fabiano, suspenso. Raphinha é o mais cotado para assumir a lateral esquerda.

Giovanni Pavani, Fernando Neto e Felipe Saraiva brigam pela vaga de Javier Reina, com luxação no ombro.

🦊⌛ Este é o histórico do confronto entre Cruzeiro e Operário-PR!



🦊⌛ Este é o histórico do confronto entre Cruzeiro e Operário-PR!

Muito equilíbrio nos encontros das duas equipes, vamos lutar para trazer mais três pontos para BH!#OPExCRU | #UmGiganteIncontestado

Possível escalação do CRUZEIRO: Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Willian Oliveira e Eduardo Brock; Adriano, Neto Moura, Léo Pais, Bidu (Rafael Santos) e Fernando Canesin; Jajá e Edu (Rafa Silva).

Possível escalação do OPERÁRIO-PR: Vanderlei; Arnaldo (Lucas Mendes), Thales, Reniê e Raphinha; André Lima, Ricardinho, Marcelo e Giovanni Pavani (Felipe Saraiva ou Fernando Neto); Silvinho e Paulo Sérgio.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Geovane Jesus e Lucas Oliveira: suspensos (cartão vermelho)

Operário-PR:

Fabiano: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Javier Reina: luxação no ombro

Transmissão ao vivo

O jogo entre Operário-PR e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta sexta-feira.