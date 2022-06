Operário x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo acontece neste sábado (11), pela 12ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Operário e Bahia se enfrentam neste sábado (11), no Germano Kruger, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Operário x Bahia DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Germano Kruger - Ponta Grossa, PR HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

Informações da partida

Embalado com duas vitórias consecutivas, e na vice-liderança da Série B, com 22 pontos, o Bahia volta a campo buscando reduzir a diferença para o líder Cruzeiro, que atualmente soma 28.

Para o confronto fora de casa, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caso siga sem contar Rezende, que se recupera de um incômodo na coxa, Emerson Santos pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Operário busca emplacar a segunda vitória consecutiva para seguir na luta pela entrada no G-4. No momento, está a três pontos do Grêmio, quarto colocado.

O técncio Claudinei Oliveira confirmou que deve utilizar a mesma base da equipe que venceu o Guarani por 3 a 0 na última rodada.

"Temos mais uma semana para treinar o sistema, mas a tendência é a gente continuar assim contra o Bahia.", afirmou.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio, Djalma da Silva; Rezende (Emerson Santos); Vítor Jacaré, Julio César Rezende, Danielzinho, Raí Nascimento; Hugo Rodallega.

Operário: Vanderlei; Thales, Reniê e Fagner Alemão; Arnaldo, Ricardinho, Fernando Neto, Rafael Chorão e Fabiano; Silvinho e Paulo Sérgio.

Desfalques

Bahia

Patrick: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Operário

Reina, Jean Carlo, Bonfim e Leandrinho: departamento médico

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Criciúma Série B 4 de junho de 2022 Bahia 1 x 0 Sport Série B 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Chapecoense Série B 14 de junho de 2022 19h (de Brasília) Bahia x Novorizontino Série B 22 de junho de 2022 A definir

Operário

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 2 Cruzeiro Série B 4 de junho de 2022 Guarani 0 x 3 Operário Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas