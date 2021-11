Operário-PR x Remo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Na luta para se manter distante da zona de rebaixamento, Operário e Remo entram em campo nesta terça-feira (9), em Ponta Grossa, às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Operário x Remo DATA Terça-feira, 9 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa - PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Luiz Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Zanon (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Auxiliar VAR: Daniel Parro (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Operário vai em busca de uma vitória para se manter distante da zona de rebaixamento.

Para o jogo desta terça-feira, o Fantasma não terá Leandro Vilela, suspenso. Além disso, Reniê é dúvida devido a uma virose.

Em situação semelhante está o Remo, que segue lutando para se manter na Série B do próximo ano.

"Eles têm um ponto a mais do que a gente, portanto, quem vencer praticamente se livrará do risco de cair. Vamos encarar essa partida com a seriedade que ela merece, ou seja, como uma final", disse o lateral Thiago Ennes.

Provável escalação do Operário: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Odivan (Reniê) e Fabiano; Guedes, Rafael Chorão e Marcelo; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia.

Provável escalação do Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Raimar; Marcos Júnior, Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Arthur (Neto Pessoa); Lucas Tocantins e Victor Andrade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 1 Goiás Série B 6 de novembro de 2021 Coritiba 3 x 1 Operário Série B 3 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Operário Série B 15 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Brusque x Operário Série B 20 de novembro de 2021 A confirmar

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Remo Série B 5 de novembro de 2021 Remo 0 x 1 Londrina Série B 2 de novembro de 2021

Próximas partidas