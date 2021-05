Operário-PR x Guarani: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), pela segunda rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Operário e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Operário-PR x Guarani DATA Terça-feira, 1 de junho de 2021 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Guarani busca a primeira vitória na Série B / Foto: David Oliveira/Guarani FC

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta terça-feira (1), às 19h (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória fora de casa na estreia da Série B, agora o Operário-PR quer embalar na competição e somar seus primeiros pontos "em casa", já que a partida será no Couto Pereira, pois o gramado do estádio Germano Kruger (Ponta Grossa), está sendo trocado. O time paranaense pode ter algumas alterações nos titulares em virtude de desgaste físico.

O meia @leandrinho96 e o técnico Matheus Costa conversaram com a imprensa em coletiva online sobre a partida diante do Guarani nesta terça-feira 👻⚫⚪



Coletiva completa: https://t.co/U0FxI7rwSA pic.twitter.com/mYwRcqiVkZ — Operário Ferroviário (@OFECoficial) May 31, 2021

Já o Guarani vem de empate em casa e agora busca os seus primeiros três pontos na Série B longe de seus domínios. O técnico Daniel Paulista deve promover uma alteração na equipe, e Rodrigo Andrade assume o lugar de Índio.

Provável escalação do Operário: Simão, Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon, Djalma Silva, Rafael Chorão, Tomas Bastos, Felipe Garcia, Leandrinho, Jean Carlo e Ricardo Bueno.

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins, Pablo, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo; Bruno Sávio, Júlio César e Davó (Lucão do Break).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OPERÁRIO

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 2 Operário-PR Série B 29 de maio de 2021 Operário 1 (4) x (3) 0 Azuriz Paranaense 20 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Operário-PR Série B 7 de junho de 2021 16h (de Brasília) Vitória x Operário-PR Série B 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 1 Vitória Série B 28 de maio de 2021 Mirassol 0 (4) x (3) 0 Guarani Paulista 12 de maio de 2021

Próximas partidas