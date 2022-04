Operário-PR x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Em busca da segunda vitória na Série B do Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Operário-PR nesta quarta-feira (27), no Germano Kruger, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Segundona. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

QUANDO É?

JOGO Operário-PR x Grêmio DATA Quarta-feira, 27 de abril de 2022 LOCAL Germano Kruger - Ponta Grossa, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Gustavo Rodrigues - SP

Quarto árbitro: Murilo Ugolini - PR

VAR: Vinicius Furlan - SP

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (27), no Germano Kruger.

MAIS INFORMAÇÕES

Fora da zona de acesso, o Grêmio busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B. Até o momento, soma quatro pontos, com um empate (com a Ponte Preta), uma derrota (para a Chapecoense), e um triunfo (sobre o Guarani). Aproveitamento de 44,4%.

Do outro lado, o Operário-PR, com a mesma campanha do Tricolor, vem de derrota para o Naútico por 2 a 0 na última rodada.

O último encontro entre as equipes aconteceu há mais de 25 anos, pela primeira fase da Copa do Brasil de 1996. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Chapecoense Série B 15 de abril de 2022 Grêmio 3 x 1 Guarani Série B 21 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x CRB Série B 30 de abril de 2022 16h30 (de Brasília) Cruzeiro x Grêmio Série B 8 de maio de 2022 16h (de Brasília)

OPERÁRIO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 0 Ponte Preta Série B 16 de abril de 2022 Náutico 2 x 0 Operário Série B 24 de abril de 2022

Próximas partidas