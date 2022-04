Operário-PR x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (27) para Operário-PR x Grêmio, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), no Germano Krüger. O último encontro entre as equipes aconteceu há mais de 25 anos, pela primeira fase da Copa do Brasil de 1996. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Germano Krüger, o Grêmio entrará em campo com apenas uma modificação na equipe. Rodrigo Ferreira entra na vaga de Edilson, machucado.

Mesmo longe de casa, a torcida gremista esgotou os ingressos destinados aos visitantes para o duelo que é encarado como decisão.

"É um clima de decisão, a torcida deles vai incentivar os 90 minutos e a nossa também vai estar lotada nos incentivando a vencer. É o nosso objetivo, viemos em busca dos três pontos e se Deus quiser vamos conseguir", afirmou o jogador Nicolas.

Até o momento, o Grêmio soma quatro pontos, com um empate (diante da Ponte Preta), uma derrota (para a Chapecoense), e um triunfo (sobre o Guarani), enquanto o Operário, com a mesma campanha do Tricolor, vem de derrota para o Naútico por 2 a 0 na última rodada.

Já o Operário-PR, sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, também vai mexer na equipe, mas por opção.

Felipe Garcia deixa o time titular para a entrada de Tomas Bastos ou Ricardinho, enquanto Marcelo, recuperado de virose, retorna à disposição.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Gabriel Teixeira, Campaz e Diego Souza.

Possível escalação do Operário-PR: Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Fernando Neto, Tomas Bastos (Ricardinho) e Reina; Thomaz e Paulo Sérgio.

DESFALQUES

GRÊMIO:

Edilson: lesionado

Ferreira: desconforto muscular

OPERÁRIO-PR:

Silvinho e Pio: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Flavio Rodrigues - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Gustavo Rodrigues - SP

Quarto árbitro: Murilo Ugolini - PR

VAR: Vinicius Furlan - SP

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Operário-PR e Grêmio será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quarta-feira (27), no Germano Krüger.