Operário-PR x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo visita o Operário-PR nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Germano Kruger, pela 17ª rodada da Série B. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Operário-PR x Botafogo DATA Quinta-feira, 12 de agosto de 2021 LOCAL Germano Kruger - Ponta Grossa, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo (SP) e Evandro de Melo (SP)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Alvinegro busca mais uma vitória na Série B / Foto: Divulgação Botafogo

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 21h30. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a quinta vitória consecutiva, o Botafogo entra em campo sem o artilheiro do time. Chay, com fadiga muscular, será poupado, enquanto Gilvan e Marco Antônio, apresentam desconfortos e podem ser poupados.

Já o Operário-PR, com 24 pontos (um a menos que o adversário), não terá Fábio Alemão e Rafael Chorão, suspensos. Leandrinho, com contusão no joelho, é tratado como dúvida.

Por outro lado, Lucas Mendes retorna, assim como Rafael Oller, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Remo na última rodada.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Romildo e Marco Antonio; Diego Gonçalves, Warley e Rafael Navarro.

Provável escalação da Operário-PR: Simão; Lucas Mendes (Tibagi), Reniê, Rodolfo Filemon e Fabiano (Djalma Silva); Leandro Vilela, Marcelo Santos e Cleyton (Rafael Oller); Thomaz, Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 CSA Série B 28 de julho de 2021 Botafogo 2 x 0 Vasco Série B 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Botafogo Série B 12 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Botafogo x Brasil de Pelotas Série B 15 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília)

OPERÁRIO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 1 Goiás Série B 24 de julho de 2021 CRB 1 x 1 Ponte Preta Série B 1 de agosto de 2021

Próximas partidas