Entre outras coisas, durante boa parte deste verão se dizia que o Bayern de Munique procurava uma opção de reserva para o centroavante Harry Kane. Com Ismael Saibari, chegou um jogador de ataque versátil, que também pode atuar mais à frente, mas que prefere se ver como camisa 10.

Ao que tudo indica, não haverá outra contratação na Säbener Straße até o fim da janela de transferências, no início de setembro, então um reserva clássico para Kane não está nos planos. Mas, por conta da profundidade do elenco no setor ofensivo, isso nem é necessário, como mostrou também o teste contra o Leipzig no sábado.

Na ausência de Kane, que só recentemente retornou de suas férias após a Copa do Mundo, o técnico Vincent Kompany surpreendeu ao escalar o cria da base Arijon Ibrahimovic como camisa 9. O jogador de 20 anos, que na verdade é ponta esquerda ou meia, voltou a Munique após um empréstimo bastante positivo, do ponto de vista pessoal, ao Heidenheim e agora está firmemente nos planos do time principal do FCB. No início de julho, o Bayern renovou o contrato de Ibrahimovic, e Kompany teria se empenhado expressamente por sua permanência.

O jogador da seleção alemã sub-21 vai ter de esperar sua vez diante da forte concorrência, mas, ainda assim, teria recebido a garantia de minutos regulares. E, ao que tudo indica, ele pode ganhá-los não apenas em seu suposto papel principal como alternativa a Luis Diaz pela ponta esquerda ou como meia, mas também no comando do ataque.

FC Bayern: Arijon Ibrahimovic também pode atuar como reserva de Harry Kane

Ali, ele deu conta do recado contra o Leipzig. Embora tenha tido uma ou outra ação infeliz, em alguns momentos agradou. Por exemplo, quando, aos 18 minutos, protegeu bem a bola e tocou para Tom Bischof, que então enfiou para Diaz. Potencialmente uma boa chance de gol, mas o colombiano acabou sendo atrapalhado de forma decisiva pouco antes da finalização.

Depois da parada para hidratação no meio do primeiro tempo, Diaz chegou a atuar brevemente como falso 9, enquanto Ibrahimovic caiu pela esquerda. Poucos minutos depois, porém, a equipe voltou à formação anterior; na pressão, Ibrahimovic e Bischof, escalado como camisa 10, formavam uma dupla de ataque e pressionavam intensamente os defensores do Leipzig em conjunto.

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Depois de uma fase inicial de estudo, na qual também surgiram rugas de preocupação por causa da substituição precoce de Konrad Laimer por lesão, o Bayern abriu o placar aos 13 minutos, em uma Allianz Arena muito bem preenchida, com Diaz. Decisivo na jogada: o talento ofensivo Tim Binder.

Tim Binder dá ao triunfo do Bayern no amistoso um toque de vibrações de Lennart Karl

O jogador de 19 anos, um dos destaques da pré-temporada e que já havia mostrado sinais promissores na vitória por 2 a 1 no amistoso contra o Aston Villa, em Hong Kong, começou atuando pelo lado direito. Binder mostrou despreocupação e autoconfiança, buscou repetidamente o um contra um com coragem e, por vezes, criou problemas para o jogador da seleção David Raum.

Foi assim também imediatamente antes do gol de abertura, quando partiu com decisão para cima de Raum, puxou para dentro e, em vez de finalizar, procurou o passe para Diaz do outro lado da área. A bola de Binder não chegou ao destino, mas Ridle Baku acertou um companheiro do Leipzig ao tentar afastar e, de maneira curiosa, a bola acabou mesmo assim com Diaz. O jogador de 29 anos, que nos primeiros 45 minutos transbordava vontade de jogar, aproveitou o presente com frieza e colocou a bola no canto, sem chances de defesa.

Binder, por sua vez, agradou com ações refinadas, mostrou sua força no drible e, após uma hora de jogo, deixou Max Finkgräfe, que havia entrado no lugar de Raum, para trás de forma vistosa. "Uma pequena cópia do Karl", disse o ex-astro do Bayern Stefan Effenberg como co-comentarista da MagentaTV sobre a joia do FCB, que aos 12 anos trocou o Augsburg pelas categorias de base do recordista alemão.

Ele entregou vibrações de Lennart Karl não apenas por seu estilo de jogo, mas também pela atuação convincente. Um toque daquilo que Karl, hoje já jogador da seleção, mostrou na Telekom Cup de 2025 ao anunciar sua grande temporada em um palco maior. Há pouco mais de um ano, Karl havia marcado um belo gol saindo do banco no 4 a 0 sobre o Tottenham Hotspur em amistoso e encantado pela primeira vez a Allianz Arena.

Binder não conseguiu nada tão espetacular, mas contra o Leipzig o jogador das seleções de base da Alemanha voltou a mostrar lampejos de que tem, sim, qualidade para fazer a diferença. No entanto, aparentemente não está claro se ele vê seu futuro no FCB. Segundo o FCBinside, Binder desperta interesse de dois outros clubes da Bundesliga, além de equipes da Ligue 1 e da Serie A. Um empréstimo é concebível, mas, por causa da situação contratual desfavorável (o vínculo atual vai até 2027), fala-se até mesmo em uma venda definitiva.

Outro talento do Bayern, Maycon Cardozo também agita contra o Leipzig

Um ponto a favor da permanência de Binder em Munique é que Kompany o aprecia muito. Após o 2 a 1 sobre o Aston Villa, o belga atribuiu ao cria da base uma "atuação impressionante". Como se sabe, Kompany se preocupa muito em integrar da melhor maneira possível os talentos do próprio campus ao time principal e substituiu Binder nos 20 minutos finais pelo elétrico Maycon Cardozo, de 17 anos. Além disso, lançou outra promessa da base com Wisdom Mike, também de 17.

Tanto Cardozo quanto Mike ainda deixaram amostras de seu potencial em campo. Cardozo, com seu drible extraordinário a 15 minutos do fim, quando deixou dois jogadores do Leipzig para trás de forma vistosa e viu Vandevoordt defender sua finalização no canto curto. Mike, com uma boa jogada individual, incluindo um chute de quase 20 metros que saiu alto demais.

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O que mais chamou a atenção? Depois de um primeiro tempo muito dominante do Bayern, o Leipzig voltou forte do intervalo e empatou com justiça aos 52 minutos, com Brajan Gruda. Depois disso, o FCB se reorganizou e voltou rapidamente à frente. Um passe genial de Aleksandar Pavlovic foi aproveitado com frieza pelo reforço Nathaniel Brown, ainda que em posição suspeita de impedimento, e o jogador encobriu o goleiro do Leipzig, Maarten Vandevoordt, por entre as pernas para fazer 2 a 1. Foi o primeiro gol de Brown na Allianz Arena, e pela primeira vez os torcedores do FCB comemoraram em sua casa um gol do novo lateral-esquerdo.

FC Bayern precisa digerir momento de susto com Jamal Musiala

Notícia ruim para o Bayern: no meio do segundo tempo, o zagueiro Min-jae Kim, que aparentemente tinha problemas musculares, foi outro jogador a deixar o campo sentindo. Hiroki Ito entrou em seu lugar aos 69 minutos, e ao mesmo tempo o reforço de 50 milhões Ismael Saibari fez sua estreia com a camisa do FCB. O marroquino chamou atenção de forma negativa em um primeiro momento, ao dar uma entrada bastante ríspida em Ezechiel Banzuzi. Pouco depois, porém, esteve no foco também futebolisticamente, quando, após um belo drible, serviu Jamal Musiala para o terceiro gol dos muniquenses, fechando o placar em 3 a 1.

Também Musiala havia entrado para a reta final, mas pouco depois de seu gol ainda foi o centro de um grande momento de susto: de repente, o jogador da seleção alemã caiu no gramado, e companheiros e adversários acenaram de forma frenética chamando o médico de emergência. Felizmente, Musiala conseguiu se levantar relativamente rápido, mas ainda parecia atordoado ao deixar o campo. O que exatamente ele tinha, inicialmente não pôde ser esclarecido. Nem mesmo o capitão Manuel Neuer sabia mais detalhes logo após o apito final: "Vai se ver o que foi isso. Mas, claro, estamos torcendo", disse ele à MagentaTV sobre Musiala.

Antes de o Bayern estrear para valer no próximo sábado, na Supercopa, contra o Borussia Dortmund, a equipe ainda tem mais um amistoso no programa. Na terça-feira, o campeão visita o Heidenheim, time da segunda divisão.