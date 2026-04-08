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Jack Grealish Everton 2025-26Getty
Daily Loos

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Opção de compra de 50 milhões por Jack Grealish provavelmente não será exercida: o Everton continua otimista

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J. Grealish

O site The Athletic informa que o Everton provavelmente não exercerá a opção de compra de 50 milhões de euros prevista no contrato de empréstimo de Jack Grealish. No entanto, o clube de Liverpool está muito interessado em manter o meia inglês e voltará a negociar com o Manchester City neste verão.

O atacante, que foi contratado pelo Manchester City ao Aston Villa no verão de 2021 por cerca de 117,5 milhões de euros, queria voltar a ter minutos de jogo de vista na próxima Copa do Mundo, após um período decepcionante no The Citizens.

O Everton ofereceu-lhe essa saída e o contratou por empréstimo no verão passado. Os primeiros meses de Grealish em Liverpool foram positivos. O inglês de 30 anos jogou 22 vezes pelo atual oitavo colocado da Premier League, marcando dois gols e dando seis assistências. Acima de tudo, parecia que a alegria de jogar havia voltado totalmente para Grealish.

No início de fevereiro, porém, Grealish informou que havia sofrido uma fratura por estresse no pé e não voltaria a jogar pelo resto da temporada. Ele disputou sua última partida em meados de janeiro contra seu antigo clube, o Aston Villa.

O fato de o Everton não exercer a opção de compra não é nenhuma surpresa. O valor da transação já parecia irrealista e, com a lesão do jogador com 39 convocações pela seleção, o Everton parece não querer mais correr esse risco.

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No entanto, o The Athletic informa que o Everton está buscando um acordo e que novas negociações são esperadas no final da temporada, nas quais tanto um novo período de empréstimo quanto uma transferência definitiva estão entre as possibilidades.

De acordo com a mídia, o Everton está bastante otimista de que Grealish possa ser visto novamente vestindo a camisa azul dos Toffees na próxima temporada, principalmente porque o inglês deixou claro que está muito feliz no Everton. Além disso, o técnico David Moyes também é um fator importante, com quem ele mantém uma relação muito próxima.

Foi revelador que o atacante, que também atua como meio-campista, tenha optado por permanecer no Everton para se recuperar. Normalmente, um jogador emprestado retornaria, mas prevalece a sensação de que Grealish está feliz e deseja retribuir ao Everton pelo fato de o clube ter continuado a apoiá-lo.

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