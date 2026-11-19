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O Real Madrid entrou em uma disputa antecipada com o Barcelona por um jogador da seleção alemã, na esperança de contar com ele no próximo verão europeu.

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O Real Madrid renovou o interesse no zagueiro do Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, que foi alvo do clube no último verão europeu, mas a negociação não se concretizou.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, o Real Madrid monitora o jogador de 26 anos e o considera uma opção adequada para os seus planos defensivos a curto e longo prazo.

O Real Madrid busca contratar mais um zagueiro em meio a preocupações com a idade de Antonio Rüdiger e a condição física de Éder Militão.

Schlotterbeck é visto como um possível substituto de longo prazo para Rüdiger, já que sua presença física, sua força no jogo aéreo e sua capacidade de liderança fazem dele uma opção atraente para o gigante espanhol.

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A idade também é considerada uma vantagem, pois o jogador da seleção alemã se aproxima daqueles que devem ser os melhores anos de sua carreira.

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No entanto, o Real Madrid enfrenta a concorrência do Barcelona, que também definiu o zagueiro do Dortmund como um alvo prioritário.

O clube catalão pode oferecer a Schlotterbeck um caminho mais convincente para jogar regularmente no time principal, por conta de suas preocupações no setor defensivo.

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O valor pedido é estimado em cerca de 60 milhões de euros, e a decisão final dependerá da vontade do jogador.

A expectativa é de que o Real Madrid apresente sua proposta antes da janela de transferências do meio do ano, mantendo outras opções em análise.

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Flick é admirador de Schlotterbeck

O Barcelona começou a planejar cedo a próxima temporada, colocando o reforço da zaga entre as prioridades no mercado de transferências, mas a definição do novo zagueiro abriu divergências entre o diretor esportivo Deco e o técnico Hansi Flick.

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Segundo o jornalista Ekrem Konur, existe um "desentendimento interno" entre Flick e Deco sobre qual nome deve liderar a lista de candidatos para reforçar a defesa, já que cada um tem uma visão diferente sobre o zagueiro mais adequado às necessidades do time catalão.

Flick tende a preferir a contratação de Nico Schlotterbeck, zagueiro do Borussia Dortmund, que o treinador alemão considera ter as características necessárias para aplicar suas ideias táticas, enquanto Deco prefere Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, por vê-lo como uma opção capaz de agregar o que o Barcelona precisa.

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A preferência de Flick por Schlotterbeck se baseia em seu bom conhecimento do futebol alemão, além da avaliação positiva que faz das qualidades do zagueiro do Dortmund na defesa antecipada e nos duelos individuais, bem como de sua força na saída de bola e na construção das jogadas desde o campo de defesa, características que se encaixam no estilo que o treinador busca consolidar no Camp Nou.

Flick acredita que Schlotterbeck é capaz de aliar solidez defensiva à capacidade de lidar com a bola sob pressão, o que daria ao time opções extras na construção dos ataques e ajudaria a equilibrar as funções defensivas e ofensivas.

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Por outro lado, Deco coloca Alessandro Bastoni no topo de suas opções, já que o zagueiro da Inter de Milão é valorizado pelo diretor esportivo por sua experiência no mais alto nível de competição, sua qualidade técnica com a bola e sua versatilidade para desempenhar diferentes funções defensivas.