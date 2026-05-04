O Sevilla luta contra o rebaixamento. Para um grande grupo de torcedores, isso foi motivo suficiente para manifestar seu descontentamento: eles se reuniram ao redor do ônibus dos jogadores do time candidato ao rebaixamento. O capitão Nemanja Gudelj saiu para falar com os torcedores.

As imagens mostram Gudelj, ex-jogador do Ajax, AZ e NAC Breda, dirigindo-se à multidão. O zagueiro e meio-campista tentou tranquilizar os torcedores com suas palavras e deixou uma coisa bem clara: não vamos ser rebaixados.

“É impossível para este time ser rebaixado”, começou Gudelj. “Vamos dar tudo de nós em campo”, concluiu ele, após o que os torcedores comemoraram junto com ele.

O Sevilla está passando por mais uma temporada muito difícil. O clube espanhol, que conquistou a Liga Europa cinco vezes desde a temporada 2013/14, ocupa uma decepcionante 18ª posição, dois pontos atrás do Alavés.

Além dessas duas equipes, há muitos outros candidatos ao rebaixamento. A diferença entre o Levante, décimo nono colocado, e o Valencia, décimo segundo, é, por exemplo, de apenas seis pontos. A disputa na parte de baixo da tabela da LaLiga está, portanto, de tirar o fôlego.

Na noite de segunda-feira, está marcada a próxima partida crucial para os Los Nervionenses. Em casa, o Real Sociedad vem visitar. Os bascos já garantiram uma vaga nas competições europeias pela Copa del Rey e, por isso, não têm mais nada a disputar.

Após este confronto, restam ainda quatro partidas, nas quais o Sevilla enfrentará, entre outros, o Real Madrid, o Villarreal e o Celta de Vigo. Portanto, certamente não será uma tarefa fácil para a equipe do técnico Luis García garantir a permanência na divisão.

Na temporada passada, o clube conseguiu se manter na primeira divisão por um triz, com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Sevilla disputou a segunda divisão espanhola pela última vez na temporada 2000/01, mas voltou imediatamente após um ano de ausência.