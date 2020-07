One Direction: para quais times torcem os integrantes do grupo?

Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne e Louis Tomlinson são grandes fãs de futebol. Banda britânica completa 10 anos nesta quinta-feira

A banda inglesa One Direction completa nesta quinta-feira, 23 de julho, 10 anos de formação. E os integrantes do quinteto tem uma relação muito próxima com o futebol. Em diversas ocasiões, Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne e Louis Tomlinson vestiram a camisa de times locais quando faziam turnês mundiais.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Em 2014, quando vieram ao para shows, eles chegaram a posar com a camisa da seleção brasileira no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No show em , os meninos da banda receberam uma camisa do , já que eles se apresentaram no Estádio do Morumbi.

Mais times

Eles já visitaram diversos outros clubes mundo à fora, como e , e os artistas são presenças contantes em partidas de amistosas de caridade.

Mas para quais times os integrantes do One Direction torcem?

Harry Styles -

O cantor de 26 anos é fã do Manchester United. Ele não costuma postar muito sobre o time nas redes sociais, mas já publicou fotos antigas com a camisa do time do Old Trafford.

Liam Payne - West Bromwich Albion

O artista é um dos integrantes do One Direction que mais gosta de futebol. Em diversas oportunidades ele fala sobre o esporte em suas redes sociais. Recentemente, postou o gol de Neymar que deu o ouro olímpico para o Brasil em 2016, enaltecendo a frieza do jogador.

Ele é torcedor do West Bromwich e deve estar feliz com o time, que terminou a Championship na segunda colocação e assegurou o acesso direto para a Premier League da próxima temporada. O lusobrasileiro Matheus Pereira já é o primeiro reforço anunciado para a disputa da primeira divisão.

Liam também um grande fã do game de futebol FIFA.

Louis Tomlinson - Doncaster Rovers

O modesto Doncaster Rovers, da terceira divisão inglesa, tem Louis como um torcedor ilustre. Além de apoiar o time nas arquibancadas, o cantor de 28 anos também é dono do clube.

"Cresci em Doncaster e senti o amor pelo futebol percorrer a cidade. É por isso que tenho uma verdadeira paixão pessoal por fazer do Doncaster Rovers uma história de sucesso", disse Louis seis anos atrás, quando comprou o clube.

Niall Horan -

Niall também torce para o Derby County, time que Wayne Rooney atua e Phillip Cocu treina. Mesmo com estes grandes nomes no clube, o time terminou a Championship apenas na 10ª colocação.

O cantor já promoveu alguns amistosos de futebol em parceria com a Unicef e outras grandes instituições.

Zayn Malik - Bradford City

Mesmo na quarta divisão inglesa, Zayn não deixa de apoiar o Bardford City. No começo do ano, o artista postou uma foto com o agasalho do clube em um campo de futebol. O cantor é constantemente visto nas arquibancadas do time e sempre é presenteado com camisas do clube.