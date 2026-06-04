Onde você pode assistir aos jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online

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Como usar uma VPN?

1. Assine umplano com um provedor confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor no país onde sua plataforma de streaming favorita está localizada.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em “Reproduzir”.

Emissoras globais da Copa do Mundo de Futebol de 2026

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colômbia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croácia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Equador

DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estônia

Go3 Extra Sports Estônia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlândia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemanha

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irã

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Itália

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japão

DAZN Japão

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Ilhas Maurício

Aplicativo New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Holanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicarágua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Romênia

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Cingapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 África do Sul

SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV

🇪🇸 Espanha

DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha

🇸🇪 Suécia

TV4 Suécia | TV4 Play

🇨🇭 Suíça

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquia

tabii

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguai

DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnã

VTV 3 | VTV Go

A trajetória da Argélia rumo à Copa do Mundo de 2026

Doze anos após sua inesquecível campanha até as oitavas de final no Brasil, onde levaram a futura campeã, a Alemanha, ao limite na prorrogação, a Argélia está finalmente de volta ao maior palco do futebol. Os Fennec Foxes entram em uma nova era promissora, na qual a liderança de veteranos como Riyad Mahrez se combina perfeitamente com uma nova geração dinâmica e altamente técnica. Para os apaixonados torcedores argelinos, este retorno à Copa do Mundo é mais do que apenas uma classificação; é o ápice de um enorme período de transição que teve como objetivo recuperar seu status como uma das principais potências do futebol africano.

Sua jornada para a América do Norte foi marcada por uma campanha de qualificação impressionante e amplamente dominante. Les Verts garantiram sua vaga com folga e encerraram a fase de qualificação africana com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. A força motriz indiscutível por trás dessa sequência foi o atacante do Wolfsburg, Mohamed Amoura, cuja excelente forma resultou em nada menos que 10 gols durante as eliminatórias, tornando-o o artilheiro das eliminatórias africanas. Sob o comando do técnico bósnio Vladimir Petković, que assumiu o cargo no início de 2024, a Argélia percorreu as eliminatórias com um renovado senso de determinação e resiliência.

No plano tático, Petković, que possui valiosa experiência em Copas do Mundo graças ao seu trabalho como técnico da Suíça durante a Copa do Mundo de 2018, implementou um sistema que se baseia fortemente na posse de bola e em ditar o ritmo da partida. Dadas as excelentes habilidades técnicas de jogadores como Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri e Farès Chaïbi, Petković prefere uma formação que promova o controle e tire a posse de bola do adversário. Embora sua abordagem tenha se mostrado muito eficaz na obtenção de resultados, ela será posta à prova no cenário mundial. O técnico terá de garantir que seu sistema baseado na posse de bola se traduza em jogadas decisivas, evitando a armadilha de tornar o jogo lento ou pesado ao tentar romper as defesas resilientes de nível mundial com as quais certamente se depararão no Grupo J.