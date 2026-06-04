Onde você pode assistir aos jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online

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Como usar uma VPN?
1. Assine umplano com um provedor confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.
2. Conecte-se a um servidor no país onde sua plataforma de streaming favorita está localizada.
3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em “Reproduzir”.
Emissoras globais da Copa do Mundo de Futebol de 2026
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Ilhas Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Holanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮 Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | Aplicativo Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿 Uzbequistão
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
A trajetória da Argélia rumo à Copa do Mundo de 2026
Doze anos após sua inesquecível campanha até as oitavas de final no Brasil, onde levaram a futura campeã, a Alemanha, ao limite na prorrogação, a Argélia está finalmente de volta ao maior palco do futebol. Os Fennec Foxes entram em uma nova era promissora, na qual a liderança de veteranos como Riyad Mahrez se combina perfeitamente com uma nova geração dinâmica e altamente técnica. Para os apaixonados torcedores argelinos, este retorno à Copa do Mundo é mais do que apenas uma classificação; é o ápice de um enorme período de transição que teve como objetivo recuperar seu status como uma das principais potências do futebol africano.
Sua jornada para a América do Norte foi marcada por uma campanha de qualificação impressionante e amplamente dominante. Les Verts garantiram sua vaga com folga e encerraram a fase de qualificação africana com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. A força motriz indiscutível por trás dessa sequência foi o atacante do Wolfsburg, Mohamed Amoura, cuja excelente forma resultou em nada menos que 10 gols durante as eliminatórias, tornando-o o artilheiro das eliminatórias africanas. Sob o comando do técnico bósnio Vladimir Petković, que assumiu o cargo no início de 2024, a Argélia percorreu as eliminatórias com um renovado senso de determinação e resiliência.
No plano tático, Petković, que possui valiosa experiência em Copas do Mundo graças ao seu trabalho como técnico da Suíça durante a Copa do Mundo de 2018, implementou um sistema que se baseia fortemente na posse de bola e em ditar o ritmo da partida. Dadas as excelentes habilidades técnicas de jogadores como Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri e Farès Chaïbi, Petković prefere uma formação que promova o controle e tire a posse de bola do adversário. Embora sua abordagem tenha se mostrado muito eficaz na obtenção de resultados, ela será posta à prova no cenário mundial. O técnico terá de garantir que seu sistema baseado na posse de bola se traduza em jogadas decisivas, evitando a armadilha de tornar o jogo lento ou pesado ao tentar romper as defesas resilientes de nível mundial com as quais certamente se depararão no Grupo J.