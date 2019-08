Onde ver Shonan Bellmare x Athletico-PR, pela final da J. League/Conmebol?

Furacão disputa o título da antiga Copa Suruga nesta quarta-feira (7), no Japão

É decisão! Mirando o título da J.League YBC Levain Cup/ Conmebol Sudamericana, antiga , o -PR visita o Shonan Bellmare na manhã desta quarta-feira (7), às 7h (de Brasília), no Estádio Shonan BMW Stadium Hiratsuka, em Hiratsuka, no . O duelo poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal Espn . Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Shonan Bellmare x DATA Quarta-feira, 7 de agosto LOCAL Estádio Shonan BMW Stadium Hiratsuka - Japão HORÁRIO 7h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Furacão irá comparecer no Japão (Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o Brasil apenas pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

ESPN Brasil - número do canal por operadora

OPERADORA NÚMERO DO CANAL SKY 198 (HD 598) Claro TV 70 (HD 570) NET 70 (HD 570) Vivo TV 570 Oi TV 160

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SHONAN BELLMARE

Muito pouco conhecido no futebol brasileiro, o Shonan Bellmare é o atual campeão da Japonesa, e entra em campo nesta quarta-feira (7) visando o seu oitavo título na história. Até o momento, já conquistou a Copa do Imperador (1977, 1979 e 1994), a Recopa Asiática (1995), a segunda divisão japonesa (2014 e 2017), e a Copa da Liga Japonesa (2018).

Ocupando a 11ª posição no futebol japonês, com 26 pontos (oito vitórias, dois empates e 11 derrotas) o Shanon está a sete pontos da zona de rebaixamento, mas mostra uma crescente: venceu três dos últimos quatro jogos.

Provável escalação do Shonan: Akimoto; Yamane, Leandro Freire e Ohno; Suzuki, Saito, Kaneko e Sugioka; Matsuda, Taketomi e Yamasaki.

ATHLETICO-PR

Após mais de 30 horas de viagem, o Furacão já está no Japão e concentrado para a grande decisão de logo mais.

Sem contar com os laterais Abner Felipe, Abner Vinícius e Adriano, além do zagueiro Robson Bambu e do atacante Vitinho, a equipe comandada por Tiago Nunes tenta esquecer a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores para o , e volta suas atenções para a antiga Copa Suruga.

Nesta terça-feira (6), o fará o último treinamento no palco da grande final, o estádio Shonan BMW Hiratsuka. O treinador deve ir com força máxima em busca do título.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Jonathan (Braian Romero), Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SHONAN BELLMARE

Bellmare vive um momento de recuperação na temporada. Após sofrer seis derrotas seguidas, a equipe venceu três das últimas quatro partidas. A equipe vem de vitória por 3 a 2 sobre o Kashima Antlers, que vinha de seis jogos sem perder.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Consadole Sapporo 5 x 2 Shonan 20/07/2019 Shonan 3 x 2 Kashima Antlers Campeonato Japonês 03/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Júbilo Iwata x Shonan Campeonato Japonês 11/08/2019 07h Shonan x Sagan Tosu Campeonato Japonês 17/08/2019 07h

ATHLETICO-PR

Após a queda na Libertadores, o Furacão volta suas atenções para a grande final no Japão e no Campeonato Brasileiro. Ocupando a oitava posição e com um jogo a menos, a equipe de Tiago Nunes terá pela frente o na próxima rodada do torneio nacional, antes de encarar o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 27/07/2019 Boca Juniors 2 x 0 Athletico-PR 31/07/2019

Próximas partidas